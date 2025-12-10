横山裕＆ムロツヨシ、“忘年会ゴチ”でプレッシャー 「ゴチ」クビに関する重大発表も
SUPER EIGHT・横山裕と俳優・ムロツヨシが、11日放送の日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』（後7：54〜後9：00※一部地域では後8：00）内の企画「ゴチになります！26」に出演。先週3日放送の同企画“忘年会ゴチ”の後半戦となる。
【番組カット】ムロツヨシも驚き！超ハード物まねをする白石麻衣＆せいや
ゴチバトルの舞台は伝統的な和食にフレンチとイタリアンが融合した料理が楽しめる 「和食 清水」。設定金額は3万5000円で、ビリの自腹総額は9人で32万円前後となる。
テーマは「みんなでマル秘宴会芸披露！大忘年会ゴチ後半戦」。先週は、矢部浩之がうどん芸を見せたが、岡村隆史も師匠から受け継いだという禁断の芸を披露する。ムロは「ナイナイさんはどこに今向かってる？」、横山は「もう1回売れようとしてる！」と沸く。ムロからは「いい忘年会にしたい」と前回も持ち込んだ「3の倍数ゲーム」を再提案。「今日は帰しません！」とやる気十分だが、前回失敗しまくりでグズグズだった岡村は不安気な表情を浮かべる。
そして、小芝風花が「2度と同じメンバーではできないすごく特別なバンド」と言うゴチバンドが今年も再結成。今回は、新メンバーの白石麻衣がドラム、せいやがギターに挑戦する。増田貴久がボーカルで「栄光の架橋」を熱唱すると、「素晴らしい！」という拍手喝采も、横山はなぜか岡村にくぎづけになる。
今週は、“忘年会ゴチ”の結果発表となる。ゴチメンバーが30万円の自腹となれば一気にクビ候補に転落してしまうため、一同戦々恐々。一方、VIPチャレンジャーが負けるとメンバーの順位変動がないため、ムロは「俺負けたら風花さんに迷惑かける」、横山も「マジで負けるわけにはいかない」とプレッシャーがかかる。
現在最下位の小芝は、先週シャンパン代も自腹になり、総自腹額90万円超えで本人も「なんでこんなことになったんやろ？」とショックを受ける。6位の高橋文哉もここで負けたらビリに転落となるため、プレッシャーで顔面蒼白。そして、「横山くんには勝ってんじゃないかな」という増田に対し、横山は「マジでしんどいっす」と余裕なし。果たして先輩後輩対決はどうなるのか。また、自腹レースの順位変動は起こるのか。
さらに、最後にはクビに関する重大発表がある。
