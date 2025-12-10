竹内まりや×JOURNAL STANDARDのコラボTシャツ登場「こんな素敵なTシャツにしてもらえる日が来ようとは!!」
シンガー・ソングライターの竹内まりやとアパレルブランド・JOURNAL STANDARDによるスペシャルコラボレーションTシャツが登場する。1980年にロサンゼルスで撮影された竹内のポートレートを使用し、1984年発表の代表曲「Plastic Love」のリリックを背面にプリントした特別なデザインとなっている。
【写真】ファン垂涎…！竹内まりや×JOURNAL STANDARDコラボTシャツ商品写真
Tシャツは白と黒の2色展開で、サイズはS、M、L、XL。価格は9900円。オンラインストアでは12日午前11時より先行予約がスタートし、24日から順次、全国のJOURNAL STANDARD店舗にて発売される予定。取扱店舗は、二子玉ライズ、ルクア大阪、大宮ルミネ、札幌パルコ、福岡、名古屋タカシマヤ、新宿flags、アクセ広島、表参道 Men’S、VISIT京都三条、辻堂、仙台、ルミネ横浜となる。
竹内はこのコラボレーションに際し、「45年前にLAで撮影した私のジャケ写を、ジャーナルスタンダードさんの嬉しい発案によって、こんな素敵なTシャツにしてもらえる日が来ようとは!!国も世代も超えて、たくさんの方々に着ていただけたら幸せです」とコメントを寄せている。
■販売情報
Mariya Takeuchi PLASTIC LOVE（白／黒2色展開 S〜XL）：9900円
オンラインストア先行予約：12/12(金)午前11:00〜
店頭発売：12/24(水)より順次発売開始
展開店舗：
二子玉ライズ、ルクア大阪、大宮ルミネ、札幌パルコ、福岡、名古屋タカシマヤ、新宿flags、アクセ広島、表参道 Men’S、VISIT京都三条、辻堂、仙台、ルミネ横浜
