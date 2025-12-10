「THE　ALFEE」に文化庁長官特別表彰！「日本のロックを世界に紹介」「国際的な音楽ネットワークの架け橋」と評価

文化活動に優れた成果を示し日本の文化の振興に貢献したとして、ロックバンド「THE ALFEE」に文化庁長官特別表彰が授与されることが分かった。

文化庁は10日、文化活動で優れた功績を上げた人や団体に贈る2025年度の文化庁長官特別表彰に、「THE ALFEE」の3人や、作曲家の千住明さん、「柔侠伝」などで知られる漫画家のバロン吉元さんら、6人と3団体を選んだと発表した。

長官表彰は80の個人・団体が選ばれたが、特に発信力が強い人や団体には、文化庁長官特別表彰が授与されるとしている。

「THE ALFEE」の功績について、文化庁は「海外公演や国際的音楽祭への参加を通じて日本のロックを世界に紹介し、多様な文化圏のアーティストとの共演や交流を重ね、永年にわたり国際的な音楽ネットワークの架け橋となっている」と評価した。

「THE ALFEE」は坂崎幸之助さん（71）、高見沢俊彦さん（71）、桜井賢さん（70）の3人組ロックバンド。1973年に明治学院大学キャンパスにて出会い、グループを結成し、1974年8月にシングル『夏しぐれ』でデビューした。

1983年にシングル『メリーアン』が大ヒットし、以降現在に至るまで日本の音楽シーンを代表するバンドとして活躍している。