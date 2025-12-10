“スイーツ女王”ぼる塾・田辺智加、老舗洋菓子店とのコラボスイーツを紹介「超美味しいので！」

“芸能界のスイーツ女王”と名高い、ぼる塾・田辺智加さん。自身のYouTubeチャンネルでは、たびたびオススメの商品を紹介してくれています！『【タコベル ビッグベルボックス】タコベル食べながら楽しかったディズニーランドの思い出を話すよ！【ディズニー購入品紹介】】』という動画では、田辺さんが老舗洋菓子店とコラボしたスイーツを紹介してくれました！ぜひチェックしてみてくださいね♪

ぼる塾メンバーが出演する、KBCテレビ深夜のバラエティ番組『ぼる部屋』と、福岡の老舗洋菓子店「チョコレートショップ」とのコラボ商品はこちら！

◼︎いちじくショコラ

チョコレートショップ / ぼる部屋 いちじくショコラ（4個入）税込2,376円（公式サイトより）

田辺さんが自らの経験をもとに着想を得たという材料をセレクトし、産地に足を運び、最高の材料を吟味。職人の力を借りて試作を重ねながら、完成したスイーツです。

こちらは、福岡県産とよみつひめいちじくを贅沢に使用したショコラ。いちじくのフレッシュな美味しさをギュッと閉じ込めた特別な味わいなんだとか。

お取扱いは、福岡県福岡市にある「チョコレートショップ 本店」、「チョコレートショップ 博多の石畳店」、「レ トロワ ショコラ パリ×チョコレートショップ」のほか、チョコレートショップのオンラインショップからもお取り寄せが可能です！

ほかにも、香り高い八女抹茶を贅沢に使用した、ポップコーン八女抹茶（箱入り）税込1,404円などのご用意も♪

◼︎田辺さん渾身のスイーツ

田辺さんは「今、期間限定でね、『ぼる部屋』の企画でやった福岡のチョコレートショップとのコラボのチョコレートが今ネットでも買えますのでぜひ皆さん、食べてみてください」とコメント。

そして「いちじくといちじくの葉を使用したチョコレートとか」「超美味しいので！」とおすすめしてくれました！

期間限定商品となるので、お早めにチェックしてみてくださいね♪

■動画もチェック

田辺さんのYouTubeチャンネルでは、お取り寄せスイーツなどのグルメや、日常の購入品などを紹介する動画が多数公開されています！ぜひ合わせてチェックしてみてくださいね。