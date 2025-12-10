高橋文哉、小芝風花を警戒していた『ゴチ』新メンバー入りを回想「秒速でバレるんじゃないかって」

12月9日深夜放送のニッポン放送『高橋文哉のオールナイトニッポンX(クロス)』にて、高橋文哉が、同日にゲスト出演した小芝風花とのエピソードを語った。

日本テレビ系『ぐるぐるナインティナイン』内の人気企画『グルメチキンレース ゴチになります！』で共にレギュラーを務めている高橋と小芝。

高橋がレギュラーに加入したのは2024年1月からだが、小芝は2023年10月期のTBS系ドラマ『フェルマーの料理』で高橋と共演していた時の話として、「当時、マモさん（宮野真守）が金額的にクビになりそうで、『私、たぶん次文哉声かかると思うんだよね』っていう話をしてたの」と切り出した。

すると高橋は、「『（ゴチの話が）来たりしてないの？』とか言うんですよ！『全然来てないですよ！マジ一緒にやりたい！』みたいな…ちょっとウソっぽかった」と、その話題が小芝との間で二度目に出た時には既に出演が決まっていたと明かした。

その上で、「クランクアップで、3ヶ月大変だったじゃないですか、あのドラマも。一緒にやって『お疲れさまでした。また共演できるように…』みたいな（挨拶をした）」「俺知ってるから。来週会うわ！と思って」「来週仕事始め、俺風花さんと一緒なんだよな〜って」「この間までドラマやってた人だから、怖かったのは秒速でバレるんじゃないかっていう」と笑いまじりに裏側を語っていた。