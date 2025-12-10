TVS REGZAは、4K Mini LEDレグザゲーミングモニター『RM-G278R』（27インチ／27V型）、4Kレグザゲーミングモニター『RM-G277R』（27インチ／27V型）を12月19日から順次発売すると発表した。

【画像】4K Mini LED採用「ブラックワイドアングル液晶パネル」の仕組み

『RM-G278R』は、レグザゲーミングモニター初の4K Mini LED採用「ブラックワイドアングル液晶パネル」を搭載したモデルだ。1152分割のMini LEDバックライトと量子ドットフィルムにより、高輝度・高コントラスト・広色域の映像表現を実現している。VESA DisplayHDR 1400規格にも対応している。

Fast IPSパネルによって上下左右178度の広視野角を実現し、広視野角ワイドアングルシートにより引き締まった黒を再現、外光からの映り込みも低減している。

また両機ともに、4K／160HzとフルHD／320Hzの2つの表示モードを簡単に切り替えられる「デュアルモード」や、ゲームや一般コンテンツ向けに調整した映像モード8つが用意されている。

USB-C端子を搭載しており、DP Alternateモード対応のPCと接続することで、ゲーミングモニターへの映像・音声出力、およびPCへの給電を、USB Type-Cケーブル1本で実現できる。

4K Mini LEDレグザゲーミングモニター『RM-G278R』は12月19日、4Kレグザゲーミングモニター『RM-G277R』は1月23日に発売される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）