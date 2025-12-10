JRÅìÆüËÜ¡¢¼óÅÔ·÷Ï©Àþ¤Ç¤âÆüÃæ¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹¤ò¼Â»Ü¡¡°ìÉô¶è´Ö¤Ç±¿µÙ¤ä±ª²ó¡¢2026Ç¯ÅÙ¤«¤é
JRÅìÆüËÜ¤Ï¡¢¼óÅÔ·÷¤ÎÏ©Àþ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤òÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò2026Ç¯ÅÙ¤«¤é¿Ê¤á¤ë¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÃÏÊý¤Î¥í¡¼¥«¥ëÀþ¤òÃæ¿´¤ËÆüÃæ»þ´ÖÂÓ¤Ç¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ºî¶È¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤ò¡¢¼óÅÔ·÷¤Ç¤âËÜ³ÊÅª¤Ë¥·¥Õ¥È¤¹¤ë¡£
µþÉÍÅìËÌÀþ¤Ç¤Ï¡¢ÅÄÃ¼¡ÁÅÄÄ®±Ø´Ö¤ÇÊ¿Æü¤ÎÏ¢Â³¤·¤¿3Æü´Ö¤Ëºî¶È¤ò¼Â»Ü¤·¡¢Æ±¶è´Ö¤òÁö¤ëÎó¼Ö¤Ï»³¼êÀþ¤ÎÀþÏ©¤ò±ª²ó¤·¤Æ±¿Å¾¤¹¤ë°Æ¤òÁÛÄê¤¹¤ë¡£
²£¿Ü²ìÀþ¤Ç¤Ï¡¢Åìµþ¡ÁÉÊÀî±Ø´Ö¤Ç¶âÍËÆü¤Î½ªÅÅ¤«¤éÆüÍËÆü¤Î½éÅÅ¤Þ¤ÇÎó¼Ö¤ò±¿µÙ¤·¡¢ÃëÌëÏ¢Â³¤Ç¥È¥ó¥Í¥ëÊä½¤¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¹©»ö¤ò¹Ô¤¦·×²è¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£¤³¤Î´Ö¡¢²£¿Ü²ìÀþ¤ÏÉÊÀî±Ø¤Ç²£ÉÍÊýÌÌ¤Ø¡¢ÁíÉð²÷Â®Àþ¤ÏÅìµþ±Ø¤ÇÀéÍÕÊýÌÌ¤ØÀÞ¤êÊÖ¤·±¿Å¾¤È¤¹¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Ïº£¸å¤âÅ´Æ»¹©»ö½¾»ö°÷¤Î°ÂÁ´³ÎÊÝ¤ÈÆ¯¤Êý²þ³×¤ò¿Ê¤á¡¢°ÂÁ´°ÂÄêÍ¢Á÷¤Î¸þ¾å¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹ÂÎÀ©¤Î¹½ÃÛ¤òÌÜ»Ø¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤Ê¼Â»ÜÀþ¶è¤äÉÑÅÙ¡¢¥À¥¤¥äÊÑ¹¹¤Ê¤É¤Î¾ÜºÙ¤Ï·è¤Þ¤ê¼¡Âè¡¢²þ¤á¤Æ°ÆÆâ¤¹¤ë¡£