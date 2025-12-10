下校時間に高校に刃物を持った女が侵入です。手元に光るのは、包丁・・・。

【画像】包丁を持つ女 警察が確保する瞬間 侵入した高校

警察によりますと、きょう午後3時半すぎ、山形市城西町の惺山（せいざん）高校に刃物を持った女が侵入しました。

※包丁を持つ女 視聴者提供

学校からの通報を受けた警察官が現場にかけつけ女を取り押さえ、午後3時57分に銃刀法違反の疑いで現行犯逮捕しました。

※逮捕の瞬間 視聴者提供

逮捕されたのは自称、新庄市千門町に住む38歳の女です。

女は柄から刃の先端までの大きさが6センチ以上の包丁を2本持っていました。女が侵入した際、学校内に生徒はいましたがケガ人はいないということです。



警察は女から動機などを聞き、詳しいいきさつなどの調べを進めています。

■明らかになった詳細な”現場”

午後3時過ぎ、事務室にいた職員が女を発見。手を見ると刃物を持っていたということです。その後、職員は警察に通報します。

女は駆けつけた警察に、校舎2階の廊下にいたところを確保されました。持っていた包丁は2本。1本は手に持ち、もう1本はバッグに入れていたということです。刃物はどちらも文化包丁でした。

「教室にいる生徒はただちに窓を閉め、教室から出ないように」校内に放送が響きました。

確保されたとき、女は包丁を振りかざすこともなく抵抗はしなかったといいます。学校内にいた生徒は教員の指示のもと教室に避難し、ケガ人はいないということです。

警察は侵入経路はコメント差し控えるとしたほか、女と学校との関係や犯行の動機などについては捜査中だとしています。