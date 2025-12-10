青森県東方沖で発生した地震で震度６強を観測した八戸市では未だ被害の全容がわかっていません。

【写真を見る】青森県東方沖地震 被災地で支援経験のある南陽市職員を八戸市へ派遣（山形）

こうした中、今後支援が必要な場所の洗い出しなどを行うため、南陽市の職員２人が八戸市に派遣されることになりけさ出発しました。



青森県八戸市に派遣されるのは、南陽市総合防災課の安彦好樹さんと、これまでも被災地などで支援経験のある商工観光課の（総合防災課の経験職員）佐藤真二さんの２人です。

安彦さんは、２０１８年の北海道胆振東部地震などで被害の調査にあたってきたほか、佐藤さんも能登半島地震の際などで現地の調査業務にあたりました。

おとといの地震では、八戸市で最大震度６強を観測しました。

現地では道路が陥没したり、高架下の橋脚が大きく破損しているのがわかるなど徐々に被害が明らかになってきていますが、全容はわかっていません。

今回の派遣は、全国市長会の「防災対策特別委員会」からの要請で行われるもので、期間はきょうから１３日までの４日間の予定です。

２人はきょうから八戸市で被災現場や避難所などを回るなどして被害状況の情報収集をするほか、支援が必要な場所の洗い出しなどを行うということです。

■「まずは被害の全容を掴む」

南陽市 総合防災課 安彦好樹 課長補佐「まずは被害の全容を掴むというところ、その情報を集めて今後の支援の方に役立てていきたいと思っています」

南陽市 商工観光課 佐藤真二 主任（総合防災課経験職員）「正確に速やかに

被災地の状況を把握して皆さんに伝えられるようにしていきたいと思います」

南陽市 白岩孝夫 市長「しっかり今後の復旧につながるように調査をお願いします。気をつけて行ってきてください。

２人「お願いします」

現地では病院や学校の倒壊に加えて断水や品薄が起きるなど、県民生活に影響が広がっています。