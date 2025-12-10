2024年11月に施行された改正道路交通法で、自転車の酒気帯び運転が罰則の対象になりました。さらには、たとえ自転車の違反行為であっても、自動車の運転免許に影響を及ぼす可能性があるとして、注意が呼びかけられています。

年末の交通安全運動で飲酒運転根絶を訴え

10日、金沢港クルーズターミナルで行われたのは、石川県警などが参加した「年末の交通安全県民運動」出発式。11日の「飲酒運転根絶の日」と年末に向けたこの時期に毎年開催していて、飲酒運転などの交通取り締まりを一段と強化します。

石川県警察 西村和市 交通部長「県内では数多くの自転車の飲酒運転の検挙が見られる。車のみならず、自転車も含めて飲酒運転の根絶というのが大きな課題」

自転車の酒気帯び運転 悪質な場合は「車の免許停止処分」も

こうした課題を受け、2024年11月には自転車の酒気帯び運転にも罰則を盛り込んだ改正道路交通法が施行されました。2025年10月末までの1年間に県内で自転車の酒気帯び運転で摘発されたのは358件。違反した場合は、3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金が課されます。

これだけにとどまらず、悪質な事案に対しては自動車の運転免許にも影響が出ると、県警は指摘します。

交通企画課 宮務次席は「自転車であっても、死亡事故を起こしてしまったり、ひき逃げをしてしまったり、飲酒運転・酒気帯びも含めてしてしまった場合は、悪質なケースは行政処分、いわゆる免許停止処分になる可能性があります」と警告しました。

これまでに県内で自転車の飲酒運転による車の免許停止処分はありませんが、飲酒の機会が増えるこれからの時期、一層気を引き締めてほしいと呼びかけます。

周囲の人も罰則の対象に

宮務次席は、周囲の人々にも注意を促しています。

交通企画課 宮務 次席「忘年会のシーズンになるが、飲酒後の帰宅時、自転車だからと軽く考えるのは危険。周囲の方も自転車を運転する方に飲酒を進めたり、自転車を提供したりすると、その方自身も罰則を適用される可能性があるので、十分注意してください」

「飲んだら乗るな」「乗るなら飲むな」

自転車も車両の一つ、それぞれの心がけが大切です。