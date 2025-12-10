これからの気象情報です。

11日(木)は、次第に雨と風が強まりそうです。



◆警報・注意報

現在、下越と中越に広く濃霧注意報、長岡市・柏崎市・上越市・糸魚川市に大雨注意報、佐渡市にはカミナリ注意報が出ています。



◆12月11日(木)の天気

・上越地方

日中は日差しが届いて気温が上がるでしょう。

ただ、夜は天気がくずれて急に雨が強まりそうです。忘れずに傘をお持ちください。



・中越地方

沿岸部は午後から風が強まるでしょう。また、夜は広く土砂降りになりそうです。

山沿いでも夜から雨が降りますが、遅い時間には雪に変わるところがあるでしょう。



・長岡市と三条市周辺

早いところでは夕方から雨が降り、カミナリを伴うところもあるでしょう。

夜は各地で雨脚が強まり、アラレやヒョウが降る可能性もあります。



・下越：新潟市周辺と佐渡

朝もにわか雨のところがあるでしょう。

また、夕方以降は所々で雷雨になり風も強まりそうです。



・下越：村上市から聖籠町

朝は雨の降るところがあるでしょう。

昼間に一旦晴れても、夕方以降は急に本降りの雨となり強い風が吹きつけそうです。



◆風と波

次第に風が強まり、下越や佐渡は荒れた天気になりそうです。

波の高さは、各海域でのち4mの予想です。



◆週間予報

12日(金)は厳しい寒さで、暴風雪となるところがあるでしょう。

13日(土)午前は雪が降りますが、14日(日)は山沿いでも雨が降りそうです。



11日(木)午後は風が強まりそうです。夕方からは横なぐりの雨にも注意ください。