２０２５年、カープの開幕投手を務めた森下暢仁投手が１０日、契約更改に臨みました。



■広島東洋カープ 森下暢仁 投手

「上げてもらいました。ちゃんと評価してもらいました」



２０２５シーズン、自身初の開幕投手を務めた森下暢仁投手は２０００万円アップとなる推定２億円でサインしました。



先発投手陣の柱として期待された２０２５シーズン、相手エースとの投げ合いで勝ち切れない試合が続き、夏場には８連敗を味わいました。８月にはモンテロの勝ち越しホームランで２か月ぶりの白星を手にするも、勝利数はプロ入り後最少の６勝。それでも防御率は２．４８と先発陣でチームトップの成績を残しました。





■広島東洋カープ 森下暢仁 投手「試合を作ることもそうですし。開幕投手もやらせてもらって、本当チーム引っ張っていかないといけないなっていう風に改めて思いました。球団からも話をしてもらったが、そこで勝ち切らないといけないという風にも言ってもらったので、そういうところが来年できたらいいなと思います」７年目を迎える２０２６シーズン。２年連続２度目の開幕投手へ意欲を燃やします。■広島東洋カープ 森下暢仁 投手「もちろんそのつもりでいますし、そうやってチーム引っ張っていかないといけないと思ってるので、誰にも負けないように取り組んでいけたらなと思ってます。キャリアハイ出せるようにいい準備して取り組んでいきたい」（２０２５年１２月１０日放送）