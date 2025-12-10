元フジテレビアナウンサーで、パリから今年１０月にミラノに移住した中村江里子（５６）が、フジの同期アナとの再会を果たしたことをＳＮＳで明かした。

１０日（日本時間）のインスタグラムで、「大好きな仲間、尊敬する同期のサトが南仏の我が家へ ずっと日程が合わず、やっと実現！」「１９９１年入社って、なんだかすごい響きだわ と思いながら、話しが止まらず。」と９８年にフジを退社した近藤サトと南仏の自宅で再会したことを報告。

「フジテレビ入社当初から『こんなにも全くタイプの違う２人はいない』と言われていたけれども、やっぱり全く違う私達。きっと番組を観ていただいたら、なるほど！！！！って皆さん、思われると思う。でもとても信頼していて、お互いの距離感が心地よくて」と説明した。

今やグレイヘアの第一人者的存在となった近藤は２０代から白髪に悩み、染め続けていたが、４０代になってアレルギーが出るようになり、５０歳目前の１８年から染めることをやめた。「勝ち目のない戦いだ、これは早く降りた方が精神的に健康だ、と思って」と後に明かしている。インスタで２０歳の時の写真を公開した際には、「絶世の美女」「斉藤由貴さんにそっくり」「美しい♥」などと反響を呼んだ。