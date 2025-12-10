国会議事堂（資料写真）

自民党と日本維新の会の連立合意である衆院定数削減を巡り、立憲民主党の後藤祐一氏（衆院神奈川１６区）の追及がくさびとなり両党の温度差が露呈してきた。高市早苗首相は１０日の衆院予算委員会で「臨時国会内に法案を提出し成立を目指す」との合意文書の内容に言及。自民と維新で法案を出した段階で約束は履行されている、との思いを示唆した。一方、成立にこだわる維新は１０日の衆院予算委員会で自民へ覚悟を迫った。

後藤氏は９日の同委で審議中の政治資金規正法改正案よりも後発の定数削減法案を優先しようとする与党の動きを批判。首相に「審議順番に口出しはしませんね？」と迫った。この際、秘書官がメモを差し入れたところを見逃さず「何でそこでメモが入るんですか？ どんなメモを政府側が作っているんですか？」と指さしで詰め寄った。

自民関係者によると、メモには「検討していない、考えていない」との趣旨の答弁案が記されていたという。「将来は行うかもしれない」との含みを残す内容。しかし首相は「指摘に動揺して目に入らなかった」（同関係者）とみられ、「首相としても自民総裁としても国会の判断に委ね、口出しはしない」などと答弁。「定数削減審議には介入しない」旨が国会議事録に刻まれた。