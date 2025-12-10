市川 栞 キャスター：

小野 和久 気象予報士：



小野 和久 気象予報士：

お願いします。あす11日からの天気のポイントです。

小野：

あす11日は夕方から雨が降るでしょう。あさって12日は雪か雨の予報です。



気象台の週間予報です。

小野：

あさって12日に加え、来週月曜日の15日も雪か雨が降るでしょう。その他の日は、雨が中心でしょう。



あす11日朝9時の予想天気図です。

小野：

低気圧から延びる前線が、次第に近づいてきます。前線が通過する前は南寄りの暖かい風、通過した後は冷たい空気に変わります。



風と雨・雪の予想です。

小野：

あす11日朝は、雨はまだ遠くです。風は南寄りです。日中、足早に雨の範囲が石川に近づきます。11日夜、前線が通過した後は風向きが変わり、冬型の気圧配置になるでしょう。11日からあさって12日夕方までの24時間に降る雪の量は、平地の多い所で加賀で1センチ、能登で3センチです。

小野：

改めて週間予報です。あす11日の最高気温は16度と11月並みですが、あさって12日は7度と1月並み。一気に2か月分変化します。朝の最低気温も1度です。



市川：

体調管理に十分気を付けましょう。