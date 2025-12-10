¡ÚÎ¦¾å¡ÛÀÄ³ØÂç¡¦¸¶¿¸´ÆÆÄ¡¡È¢º¬£³Ï¢ÇÆ¤ÎºîÀïÌ¾¡Öµ±¤±ÂçºîÀï¡×¤Ï¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤«¤é
¡¡ÍèÇ¯£±·î£²¡¢£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÂè£±£°£²²óÅìµþÈ¢º¬´Ö±ýÉüÂç³Ø±ØÅÁ¶¥Áö¡ÊÈ¢º¬±ØÅÁ¡Ë¤òÁ°¤Ë¡¢£³Ï¢ÇÆ¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÄ³ØÂç¤Î¸¶¿¸´ÆÆÄ¡Ê£µ£¸¡Ë¤¬¹±Îã¤ÎºîÀïÌ¾¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¸¶´ÆÆÄ¤Ï£±£°Æü¡¢ÅÔÆâ¤Î²ñ¸«¤Ç¹±Îã¤ÎºîÀïÌ¾¤ò¡Öµ±¤±ÂçºîÀï¡×¤ÈÈ¯É½¡£ºîÀïÌ¾¤ÎÍýÍ³¤ò¼ñÌ£¤Î¥´¥ë¥Õ¤Ë¤Ê¤¾¤é¤¨¡ÖÈ¢º¬±ØÅÁ¤Ï¥Ñ¡¼¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤Ê¤«¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡£»þ¤Ë¤Ï¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¤ä¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤Î¥Ð¡¼¥Ç¥£¡¼¡¢¥Û¡¼¥ë¥¤¥ó¥ï¥ó¤ò¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¤È¤¢¤Æ¤Ï¤á¤¿¡£Â³¤±¤Æ¡Ö»þ¤Ë¤Ï¥Ü¥®¡¼¤ä¥È¥ê¥×¥ë¥Ü¥®¡¼¡¢¤¢¤ë¤¤¤ÏÂç¥Ö¥ì¡¼¥¤¬¤¢¤Ã¤¿¤é¡¢¹õÅÄ¤À¤±¤Ç¤Ï¾¡¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È´íµ¡´¶¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¼ÂºÝ¡¢º£µ¨¤ÎÀÄ³ØÂç¤Ï½Ð±À±ØÅÁ¤Ç£·°Ì¡¢Á´ÆüËÜÂç³Ø±ØÅÁ¤Ï£³°Ì¤À¤Ã¤¿¡£ÆóÂç±ØÅÁ¤ò½ª¤¨¡¢¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ö²¶¤¬ÀÄ³Ø¤ò¾¡¤¿¤»¤ë¤È¤¤¤¦¶¯¤¤³Ð¸ç¤¬¡¢£²Àï¤ò½ª¤¨¤Æ¥Á¡¼¥à¤Ë²êÀ¸¤¨¤¿¡×¤È¡¢¸Ä¤Î¼«³Ð¤¬°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡¢¸¶´ÆÆÄ¤Ï¥Á¡¼¥à¤Ë¡ÖÂç¼êÄ®¤Ç°ìÈÖÀ±¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È´üÂÔ¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢²ñ¸«¸å¤Ë¤Ï¼ç¾·ó¥¨¡¼¥¹¤Î¹õÅÄ°Ê³°¤Ë¤â¡Ö»³¾å¤ê¡¢»³²¼¤ê¤Ë¤Ï£±Ç¯À¸¤ÎÈëÌ©Ê¼´ï¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¼«¿®¤Ï¤¢¤ë¡£ºòÇ¯ÊÂ¤ß¤ÎÁö¤ê¤ò´üÂÔ¡£Î¾Êý¡Ê£µ¡¢£¶¶è¡Ë¶è´Ö¿·¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¡£È¢º¬¤ÎÌ¾Êª¤Ç¤¢¤ë»³¤Î¶è´Ö¤Ë¤â¼«¿®¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡þÀÄ³ØÂç¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê
¹Ó´¬Êþßæ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢±§ÅÄÀî½ÖÌð¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢¹õÅÄÄ«Æü¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£Í°ì¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢±ö½ÐæÆÂÀ¡Ê£´Ç¯¡Ë¡¢±¨°æ·òÂÀ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢ÃæÂ¼³¤ÅÍ¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢Ê¿¾¾µýÍ´¡Ê£³Ç¯¡Ë¡¢ÈÓÅÄæÆÂç¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢±óÆ£ÂçÀ®¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢¾®²Ï¸¶ÍÛÎ°¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ÀÞÅÄÁÔÂÀ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢º´Æ£°¦ÅÍ¡Ê£²Ç¯¡Ë¡¢ÀÐÀî¹Àµ±¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢¾åÌî»³·ý»ÎÏ¯¡Ê£±Ç¯¡Ë¡¢¾¾ÅÄÍ´¿¿¡Ê£±Ç¯¡Ë