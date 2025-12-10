【ENTRY GRADE 1/144 ビルドストライク エクシードギャラクシー [ペインティングモデル]】 12月27日 発売予定 価格：1,430円

BANDAI SPIRITSは、公式ガンプラ総合施設「ガンダムベース」限定アイテム「ENTRY GRADE 1/144 ビルドストライク エクシードギャラクシー [ペインティングモデル]」を12月27日に発売する。価格は1,430円。

本商品はガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ビルドストライク エクシードギャラクシー」のペインティングモデル。シンプルなパーツ構成と成形色が採用され、ガンプラ塗装のエントリーモデルとして最適な商品となっている。

エントリーグレードのパーツ数を抑えつつも抜群の可動、ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様となっている。

(C)創通・サンライズ