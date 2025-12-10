ガンダムベース限定ガンプラ「ビルドストライク エクシードギャラクシー [ペインティングモデル]」が12月27日に発売
【ENTRY GRADE 1/144 ビルドストライク エクシードギャラクシー [ペインティングモデル]】 12月27日 発売予定 価格：1,430円
BANDAI SPIRITSは、公式ガンプラ総合施設「ガンダムベース」限定アイテム「ENTRY GRADE 1/144 ビルドストライク エクシードギャラクシー [ペインティングモデル]」を12月27日に発売する。価格は1,430円。
本商品はガンプラ「ENTRY GRADE 1/144 ビルドストライク エクシードギャラクシー」のペインティングモデル。シンプルなパーツ構成と成形色が採用され、ガンプラ塗装のエントリーモデルとして最適な商品となっている。
エントリーグレードのパーツ数を抑えつつも抜群の可動、ニッパーを使わず手でパチパチと簡単に外せるタッチゲート仕様となっている。
【新商品情報】- THE GUNDAM BASE (@gundambase_t) December 10, 2025
12月27日(土)発売予定！
ENTRY GRADE 1/144 ガンダムベース限定
ビルドストライク エクシードギャラクシー
[ペインティングモデル]
商品詳細はこちら！
▶https://t.co/LSkOaqXDTp#ガンプラ #ガンダムベース
⠀ pic.twitter.com/uY7bwMVDEU
(C)創通・サンライズ