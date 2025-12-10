¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤¹¡×Àô¥Ô¥ó»Ò¤¬¡Ö½÷Í¥¤Ã¤Æ°ø²Ì¤Ê¾¦Çä¤À¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤¿¡ÄÉã¤¬60ºÐ¤Î»þ¤ÎÊÌ¤ì
¹§¹Ô¤Î¤·¤¿¤¤»þÊ¬¤Ë¿Æ¤Ï¤Ê¤·¡£
¿Æ¤Î¤¢¤ê¤¬¤¿¤µ¤¬¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤ÊÇ¯Îð¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Æ¤Ï¹âÎð¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÅ·¹ñ¤ËÎ¹Î©¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¡£¤À¤«¤é¼ã¤¤¤¦¤Á¤Ë¿Æ¹§¹Ô¤·¤Æ¤ª¤¤Ê¤µ¤¤¤è¡½¡½¤½¤¦¤¤¤¦°ÕÌ£¤Î¤³¤È¤ï¤¶¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÁÇÄ¾¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¡£¤·¤«¤â¤½¤ì¤¬¿Æ¤Ë¡Ö»à¤Í¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡×¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤ÆÁÂ±ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤·¤¿¤é°ìÁØÆñ¤·¤¤¤À¤í¤¦¡£¡Ö»à¤Í¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡×¤â´Å¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¸À¤¨¤ë¸ÀÍÕ¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸À¤ï¤ì¤¿Êý¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
¤½¤ó¤Ê¡ÖÂç³Ø¿Ê³Ø¤ò¤á¤°¤Ã¤ÆÊì¤Ë¡Ø»à¤Í¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡Ù¤ÈÅÇ¤¼Î¤Æ¤Æ²È¤ò½Ð¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤Ò¤È¤êÂ©»Ò¤¬¡¢55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆµÞ¤Ëµ¢¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êª¸ì¤¬¡¢ÊÝºäÍ´´õ¤µ¤ó¤Ë¤è¤ë¾®Àâ¡Ø¡Ö»à¤Í¥¯¥½¥Ð¥Ð¥¢¡ª¡×¤È¸À¤Ã¤¿Â©»Ò¤¬55ºÐ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡Ù¡£¤³¤ì¤òÀô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¡¢º´Æ£Î´ÂÀ¤µ¤ó¡¢¤¢¤á¤¯¤ß¤Á¤³¤µ¤ó¡¢À±Ìî¿¿Î¤¤µ¤ó¤È¤¤¤¦¹ë²Ú¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÇÏ¯ÆÉ·à¤È¤·¤Æ¾å±é¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤¬¡ØÀ¼Éñ·à¡¡½ª³è¤ò»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢55ºÐ¤ÎÂ©»Ò¤¬µ¢¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¡Ù¡Ê2026Ç¯4·î¤è¤ê¾å±é¡Ë¤À¡£
¤Ç¤ÏÀô¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¼«¿È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Æ»Ò´Ø·¸¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤«¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡ÖÀµ¿¿ÀµÌÃ¤Î¥Õ¥¡¥¶¥³¥ó¡×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¥¨¥Ã¥»¥¤¡Ø½ª³è¤ä¡¼¤á¤¿¡¡¸µÁÄ¥Ð¥Ã¥·¥ó¥°¤Î½÷²¦¤Î¡Ö¥Ô¥ó¥Á¤òÊ¡¤ËÅ¾¤¸¤ë¡×»×¹ÍË¡¡Ù¤Ë¤â¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤¬¤¿¤¯¤µ¤óÄÖ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
10·î28Æü¤ËÀ©ºîÈ¯É½¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿ÉñÂæ²½¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢ËÜ½ñ¤è¤ê¥Ô¥ó»Ò¤µ¤ó¤È¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤Î»×¤¤½Ð¤òÈ´¿è¾Ò²ð¤¹¤ëÁ°ÊÔ¤Ç¤Ï¡¢±Ñ¸ì¤ä¥´¥ë¥Õ¡¢ÆÉ½ñ¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¤â¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¤³¤È¤ò·Ð¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Î½ÅÍ×À¤ò¤ªÉã¤µ¤ó¤«¤é³Ø¤ó¤À¤³¤È¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¤Á¤ç¤Ã¤È¡ÖË»¤·¤¹¤®¤Æ¿²¤ë²Ë¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤é¡¢»Å»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤ÎÍÆñ¤ß¤ò¶µ¤¨¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤·¤Ð¤é¤¯»Å»ö¤ò¤¤¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤À¡£
¸åÊÔ¤Ç¤Ï¤½¤ó¤Ê¤ªÉã¤µ¤ó¤È¤ÎÊÌ¤ì¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¹¤ë¡£
Âç²Ï¥É¥é¥Þ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤ì¤É
»ä¤¬¥Æ¥ì¥Ó¤ÇÇä¤ì»Ï¤á¤¿º¢¡¢Éã¤Ë¡¢¡Ö»ä¤¬Çä¤ì¤¿»Ñ¤ÈÂ¹¤Î»Ñ¡¢¤É¤Ã¤Á¤¬¸«¤¿¤¤¡©¡×¤Ã¤Æ¼ÁÌä¤·¤¿¤é¡¢¡ÖÂ¹¤Ï¤¤¤é¤Ê¤¤¡£·ëº§¤â¤·¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡£¤È¤Ë¤«¤¯·Ý¿Í¤È¤·¤ÆÂçÀ®¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£½÷Í¥¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ5Ç¯ÌÜ¤°¤é¤¤¤Ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤ó¤ÊÂÀ¹Þµ¡×¤Ë½Ð¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¡¢¡Ö¿Í¤Ë¤Ï¤Þ¤À¸À¤ï¤Ê¤¤¤Ç¤Í¡×¤Ã¤ÆÅ£¤ò»É¤·¤Ä¤Ä¤½¤Î¤³¤È¤òÅÁ¤¨¤¿¤é¡¢¤¹¤Ã¤´¤¯´î¤ó¤Ç¤¿¡£»ÊÇÏ遼ÂÀÏº¤È¤«¤¤¤í¤ó¤Êºî²È¤¬½ñ¤¤¤¿ ¡ÖÂÀ¹Þµ¡×¤òÂçÎÌ¤ËÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡ÖÊÙ¶¯¤·¤í¡ª¡×¤Ã¤ÆÅÏ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¤¢¤ó¤Ê¤Ë¤¤Ä¤¯¸ý»ß¤á¤·¤¿¤Î¤Ë¡¢¤¢¤ëÆü¼Â²È¤Ëµ¢¤Ã¤¿¤é¡¢¶¾Çþ²°¤Î·»¤Á¤ã¤ó¤«¤é¥¿¥Ð¥³²°¤Î¤ª¤Ð¤Á¤ã¤ó¤Þ¤Ç¡¢¡Ö¼¡¤ÎÂç²Ï¤Ë½Ð¤ë¤ó¤À¤Ã¤Æ¤Í¡ª¡×¤Ã¤ÆÄ®Ãæ¤Î¿Í¤«¤éÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤Æ¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤ÎÂç²Ï¤ò¸«¤ëÁ°¤Ë¡¢Éã¤Ï¤¬¤ó¤ÇË´¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£ 60ºÐ¤Î¼ã¤µ¤Ç¤·¤¿¡£
°å¼Ô¤«¤é¡¢¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤¹¡×¤Ã¤Æ¹ð¤²¤é¤ì¤¿¤È¤¤Î¤³¤È¤Ï¡¢º£¤Ç¤âÁ¯ÌÀ¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤ÎÇ¾Î¢¤ËÁ¯ÌÀ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë±ÇÁü¤Ï¡¢ºÇ½é¤Ë¿Ç»¡¼¼¤Ç°å¼Ô¤È»ä¤¿¤Á²ÈÂ²¤¬ÂÐÌÌ¤·¤Æ¤¤¤ë°ú¤¤Î±ÇÁü¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ö¤¬¤ó¤Ç¤¹¡×¤È¸À¤¦°å¼Ô¤Î¸ý¸µ¤¬¥¢¥Ã¥×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢»ä¤äÉã¤Î¼ê¸µ¤¬¥¯¥í¡¼¥º¥¢¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¡¢¤Þ¤¿Á´ÂÎ¤Î°ú¤¤Î±ÇÁü¤ËÌá¤ë¡£¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¤ß¤¿¤¤¤Êµ²±¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£¤â¤Î¤¹¤´¤¯¿É¤¤½Ö´Ö¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¤ò¤Þ¤ë¤Ç¥É¥é¥Þ¤Î¥«¥Ã¥È³ä¤ê¤ß¤¿¤¤¤ËÄ¯¤á¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡Ä¡Ä¡£¡Ö»ä¡¢¥É¥é¥Þ¤ËÆÇ¤µ¤ì¤Æ¤ë¤Î¤«¤Ê¡×¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£½÷Í¥¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ã¤Æ¡£
¡Ö¥ª¥à¥ì¥Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤ÈÉã¤¬¡Ä
Éã¤ÎÆ®ÉÂÃæ¤Ï¡¢²ÏÅÄÄ®¤Ë¤¢¤ëÅìµþ½÷»Ò°åÂç¤Ë¡¢²Ë¤µ¤¨¤¢¤ì¤Ð¤ª¸«Éñ¤¤¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤ë¤È¤¡Ö¥ª¥à¥ì¥Ä¿©¤Ù¤¿¤¤¡×¤Ã¤Æ¸À¤¦¤Î¤Ç¡¢ÉÂ¼¼¤ËÅÅµ¤¥³¥ó¥í¤ò»ý¤Á¹þ¤ó¤Ç¡¢¥ª¥à¥ì¥Ä¤òºî¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Éã¤Ï¡¢¡Ö¤¤¤¤Æ÷¤¤¤À¡×¡ÖÈþÌ£¤·¤½¤¦¤À¡×¤Ã¤Æ ¸ý¤Ç¤Ï¸À¤¦¤±¤ì¤É¡¢·ë¶É¤½¤ì¤ò¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¼å¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿Éã¤ò¸«¤ë¤Î¤Ï¿É¤«¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤½¤ÎÆü¤ÏÉã¤ÎÎÙ¤Î¥Ù¥Ã¥É¤Ç¿²¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡£¤½¤¦¤·¤¿¤é¡¢»ä¤Î¿² ¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î³Ê¹¥¤¬¡¢Éã¤È¤½¤Ã¤¯¤ê¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¡¢¼¡¤ÎÆü¤ÎÄ«¡¢Êì¤«¤é¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤è¤¯¡¢¿Í¤Ï¡Ö»à¡×¤òÆóÅÙ·Ð¸³¤¹¤ë¤È¸À¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£°ìÅÙÌÜ¤Ï¡¢Ê¸»úÄÌ¤êÆùÂÎÅª¤Ê»à¡£¤â¤¦°ì¤Ä¤Î»à¤Ï¡¢¿Í¤«¤éËº¤ì¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡£µ²±¤ÎÃæ¤Î»à¤Ç¤¹¡£ 77 ºÐ¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë»à¤¬¿È¶á¤Ë¤¢¤ëÀ¤Âå¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀèÇÚ¤¿¤Á¤Ë¤è¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã ¤¿¤«¤é¤³¤½¡¢¤½¤Î¤«¤¿¤¿¤Á¤¬»Ä¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¸Å¤ÎÉ¤¤â¤Î¤ò¼ã¤¤¿Í¤Ë¸ì¤ê·Ñ¤°¤È¤¤ ¤¦ÌòÌÜ¤âÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Ï·³²¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤â¤¤¤¤¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤â¡¢»ä¤¬ Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¿Í¤ÎÏÃ¤ò¡¢¤¿¤¯¤µ¤ó¤¿¤¯¤µ¤ó¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
