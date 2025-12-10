映画E.T.がアクセサリーに♡JAM HOME MADEの蓄光リング＆ネックレスが予約開始
心に残る名作『E.T.』の世界観を、毎日にそっと添えてくれる限定アクセサリーがJAM HOME MADEから登場します。物語の象徴的な“月夜のシーン”を蓄光ギミックで表現したリングやネックレス、暗闇でふんわり浮かび上がるTシャツなど、ファン心をくすぐるラインアップが揃いました。2025年12月12日（金）より予約販売がスタート。光とともに思い出がよみがえる特別なコレクションを、ぜひチェックしてみてください♪
月夜を映す蓄光ギミックが魅力
JAM HOME MADEの〈E.T.〉コレクションは、映画の象徴的シーンをアクセサリーとTシャツに落とし込んだ特別仕様。リングとネックレスには蓄光塗料を忍ばせ、暗闇でぼんやり光を放つギミックを採用しています。
裏面にはタイトルロゴを彫刻し、細部まで世界観を感じられる仕上がりに。
Tシャツにも蓄光プリントを施し、光を吸収した後の暗闇では〈E.T.〉たちが浮かび上がる遊び心あふれるデザインになっています。
物語の温かさとSFらしいロマンを、日常にさりげなく取り入れられるアイテムです。
「PlaySデイリー」吸水ショーツで毎日快適！おりものにも対応
全ラインアップと価格・サイズを紹介
JAM HOME MADE〈E.T.〉リング
カラー：シルバー／素材：シルバー925／サイズ：#7,#9,#11,#13,#15,#17,#19,#21／価格：30,800円（税込）。
蓄光塗料を仕込み、物語のムードを指先に宿せる特別なリングです。
JAM HOME MADE〈E.T.〉ネックレス
カラー：シルバー／素材：シルバー925・ステンレスチェーン／サイズ：40+10cm／価格：18,600円（税込）。
胸元でさりげなく光る蓄光ギミックが魅力。シンプルで普段使いしやすいデザインです。
JAM HOME MADE〈E.T.〉Tシャツ
カラー：ブラック／素材：コットン・ポリエステル／サイズ：S,M,L,XL／価格：8,800円（税込）。
蓄光プリントで映画の情景が浮かび上がる、ファン必携の1枚です。
予約開始日は2025年12月12日（金）。オンラインショップ、店頭、各ECショップで順次展開されます。
作品の余韻を楽しむ特別なデザイン
1982年の公開から今なお愛され続ける映画『E.T.』。心を通わせ合う少年エリオットとE.T.の絆は、世代を超えて多くの人の胸に残る名シーンとして語り継がれています。
本コレクションは、その象徴的な世界観を小物で楽しめる贅沢なラインアップ。蓄光ギミックは夜空を感じさせ、作品の余韻を静かに思い出させてくれます。
アクセサリーとしてはもちろん、記念アイテムとしても大切にしたくなるコレクションです♡
©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.
名作『E.T.』を日常に添える楽しみ
JAM HOME MADEの〈E.T.〉コレクションは、心に残るシーンを大切にしたい大人にこそおすすめのアイテムです。
蓄光ギミックによって浮かび上がる光が、まるで映画のワンシーンを再現するようで、ときめきがそっとよみがえります。
リング、ネックレス、Tシャツのどれもがファン心を満たしつつ、普段使いしやすいデザインなのも魅力。
予約は2025年12月12日（金）からスタート。名作の余韻を、小さな光とともに日常へ取り入れてみてはいかがでしょうか♪