映画E.T.がアクセサリーに♡JAM HOME MADEの蓄光リング＆ネックレスが予約開始

心に残る名作『E.T.』の世界観を、毎日にそっと添えてくれる限定アクセサリーがJAM HOME MADEから登場します。物語の象徴的な“月夜のシーン”を蓄光ギミックで表現したリングやネックレス、暗闇でふんわり浮かび上がるTシャツなど、ファン心をくすぐるラインアップが揃いました。2025年12月12日（金）より予約販売がスタート。光とともに思い出がよみがえる特別なコレクションを、ぜひチェックしてみてください♪

月夜を映す蓄光ギミックが魅力

JAM HOME MADEの〈E.T.〉コレクションは、映画の象徴的シーンをアクセサリーとTシャツに落とし込んだ特別仕様。リングとネックレスには蓄光塗料を忍ばせ、暗闇でぼんやり光を放つギミックを採用しています。

裏面にはタイトルロゴを彫刻し、細部まで世界観を感じられる仕上がりに。

Tシャツにも蓄光プリントを施し、光を吸収した後の暗闇では〈E.T.〉たちが浮かび上がる遊び心あふれるデザインになっています。

物語の温かさとSFらしいロマンを、日常にさりげなく取り入れられるアイテムです。

全ラインアップと価格・サイズを紹介

JAM HOME MADE〈E.T.〉リング



カラー：シルバー／素材：シルバー925／サイズ：#7,#9,#11,#13,#15,#17,#19,#21／価格：30,800円（税込）。

蓄光塗料を仕込み、物語のムードを指先に宿せる特別なリングです。

JAM HOME MADE〈E.T.〉ネックレス



カラー：シルバー／素材：シルバー925・ステンレスチェーン／サイズ：40+10cm／価格：18,600円（税込）。

胸元でさりげなく光る蓄光ギミックが魅力。シンプルで普段使いしやすいデザインです。

JAM HOME MADE〈E.T.〉Tシャツ



カラー：ブラック／素材：コットン・ポリエステル／サイズ：S,M,L,XL／価格：8,800円（税込）。

蓄光プリントで映画の情景が浮かび上がる、ファン必携の1枚です。

予約開始日は2025年12月12日（金）。オンラインショップ、店頭、各ECショップで順次展開されます。

作品の余韻を楽しむ特別なデザイン

1982年の公開から今なお愛され続ける映画『E.T.』。心を通わせ合う少年エリオットとE.T.の絆は、世代を超えて多くの人の胸に残る名シーンとして語り継がれています。

本コレクションは、その象徴的な世界観を小物で楽しめる贅沢なラインアップ。蓄光ギミックは夜空を感じさせ、作品の余韻を静かに思い出させてくれます。

アクセサリーとしてはもちろん、記念アイテムとしても大切にしたくなるコレクションです♡

©Universal City Studios LLC and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

名作『E.T.』を日常に添える楽しみ

JAM HOME MADEの〈E.T.〉コレクションは、心に残るシーンを大切にしたい大人にこそおすすめのアイテムです。

蓄光ギミックによって浮かび上がる光が、まるで映画のワンシーンを再現するようで、ときめきがそっとよみがえります。

リング、ネックレス、Tシャツのどれもがファン心を満たしつつ、普段使いしやすいデザインなのも魅力。

予約は2025年12月12日（金）からスタート。名作の余韻を、小さな光とともに日常へ取り入れてみてはいかがでしょうか♪