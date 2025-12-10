フリーアナウンサーの中村江里子（56）が10日、自身のインスタグラムを更新。フジテレビ時代の同期であるフリーアナウンサーの近藤サト（57）が南仏の別荘を訪れたことを明かし、2ショットを披露した。

フランスのパリ在住だった中村は、夫の仕事の関係で今年の9月から1年間、イタリアのミラノに住むことになったが、この日は「大好きな仲間、尊敬する同期のサト @sato_greyhair が南仏の我が家へ」と南仏の街角での黄色のコート姿の自身と、緑の着物姿の近藤の2ショットをアップ。

「ずっと日程が合わず、やっと実現！」とし、「1991年入社って、なんだかすごい響きだわと思いながら、話しが止まらず。フジテレビ入社当初から『こんなにも全くタイプの違う2人はいない』と言われていたけれども、やっぱり全く違う私達。きっと番組を観ていただいたら、なるほど！！！！って皆さん、思われると思う。でもとても信頼していて、お互いの距離感が心地よくて」とつづった。

また「南仏はものすごい雨が降ったり、どんより曇り空だったのに、私達が一緒にロケをした日は美しい空が広がり…」と番組の収録だったとし、「また、放送日などはお知らせしますね！！」と記した。

中村の投稿に、フォロワーからは「素敵 お二人きれい」「似てますね！」「お二人とも、お美しい」「お二人とも美魔女ですね！」といった反響が寄せられている。