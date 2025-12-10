「殺害していません」元職員の女（39）無罪主張　介護施設入所者2人殺害事件…体内に空気注入して殺害した罪に問われる

5年前、茨城・古河市の介護老人保健施設で、入所者の男性2人の体内に空気を注入して殺害した罪などに問われている元職員の赤間恵美被告（39）。

10日の初公判で、無罪を主張した。

「私は空気を注入していません」

介護老人保健施設「けやきの舎（いえ）」の元職員・赤間恵美被告。

2020年5月、当時84歳の入所者・鈴木喜作さんの体内に点滴を介して空気を注入して殺害したほか…

約1カ月後にも同様の手口で、当時76歳の入所者・吉田節次さんを殺害した罪に問われている。

10日、水戸地裁で行われた初公判に、黒色のスーツに白色のワイシャツ姿で、マスクを着用して出廷した赤間被告。

起訴内容を否認し、無罪を主張した。

「私は空気を注入していません。殺害していません」

裁判の争点は、入所者2人が他殺によって死亡したのか、その場合、赤間被告の犯行と認められるか。

10日の公判では、2020年5月に死亡した鈴木さんについての審理が行われた。

検察側は冒頭陳述で、鈴木さんは死亡する直前まで心身に不調はなく、体内に空気を注入される以外の原因で死亡した可能性は認められないと主張。

記者リポート：

犯行には、注射器の筒、シリンジが使われたとみられています。きょうの裁判で検察側は、赤間被告のバッグの中に、本来所持する必要がないシリンジ2本が入っていたと指摘しました。

また、犯行時間帯に鈴木さんの部屋を出入りしたのは赤間被告だけで、ほかに犯行可能な人物はいないと訴えた。

これに対し弁護側は、鈴木さんには脳出血の後遺症や高血圧、糖尿病などの持病があり、容体が急変し、搬送先の病院で死亡したあと、解剖が行われていないことを指摘。

弁護側は「解剖をしないと正確な死因の判断は困難」、「心臓の病気が原因でなくなった可能性がある」との医師の証言を上げたうえで、「証拠が乏しいのに想像を巡らせて殺人事件にすることは許されない」と無罪を主張した。

10日の初公判から2026年7月の判決言い渡しまで60回行われる予定の裁判。

審理期間は、裁判員裁判として過去2番目の長さとなる。

異例の長さの裁判。

赤間被告と犯行を結びつける直接証拠が乏しいことから、検察側が目撃証言や被害者の医療記録など、いくつもの状況証拠を積み上げて立証するためとみられる。

（「イット！」12月10日放送より）