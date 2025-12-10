コミックマーケット（通称コミケット、またはコミケ）は、同人誌や同人グッズの即売会として年2回開催される世界最大級のイベントだ。漫画やアニメ、ゲームなど多彩なジャンルの創作者とファンが一堂に会する。企業ブースやコスプレ参加も定着し、今や単なる即売会の枠を超えた日本サブカルチャーの発信拠点だ。1975年12月21日の第1回から数えて、今年12月30、31日に東京ビッグサイトで開催されるのは107回目。50周年の節目となる。

コミックマーケット準備会の公式Ｘ「n日目 コミックマーケット準備会」は、12月6日の投稿で【数字で見るコミックマーケット】として、過去全開催のデータを紹介した。虎ノ門日本消防会館会議室で行われた「コミケット1」は、参加サークル数は32。参加者数は推定700人だったという。

2007年夏の「コミケット72」以降は毎回、参加者総数50万人超えを記録。19年冬の「コミケット97」では参加者総数が過去最多75万人に達している。コロナ禍による中止、感染症対策を施しての実施を経て、参加者総数は回復基調にあり、昨年冬の「コミケット105」はコロナ禍後最高の30万人となった。

「コミケット107」でどんな数字が刻まれるのか注目したい。