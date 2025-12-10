一昨年7月から病気で療養し、昨年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が10日、インスタグラムを更新。クリスマスリースを3つ製作したと明かした。

「今年はクリスマスリースを3つ作りました。1枚目の写真は、野薔薇の実と檜の実が可愛らしい小さなリース。最後の写真はモケモケした感じが可愛らしい大きなリース」と書き出し、実物の写真を公開。

「鷹の爪やポポラスがかわいい！ 他にもサンキライをいっぱい使ったリースも作ったり...たくさん作りすぎて、園芸用のワイヤーがなくなったので、模型作り用の針金を枝に巻き付けて代用しました。無いなら作ればいい！の精神です！笑」と記述。

最後に「寝る間も惜しんで製作したので、すでにクリスマスを満喫しました リース作りやお花のお手入れするのはストレス発散になってます！」と締めくくった。

慶大卒の渡邊は20年にフジテレビに入社。23年7月から体調不良で療養。病名は公表していなかったが、昨年10月1日の投稿で「PTSD」（心的外傷後ストレス障害）を患っていたことを公表。1月末には初フォトエッセー「透明を満たす」を出版。初写真集「水平線」では水着姿や下着姿に挑戦。9月1日には完全未公開カット160ページのデジタル写真集「Re:水平線」をリリース。