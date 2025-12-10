職場で配りたい「岩手県のお土産」ランキング！ 2位「南部せんべい」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年末の挨拶や新年の集まりなど、日頃の感謝を伝える機会が増えるこの季節。大人数が集まる職場でも分けやすく、確実に喜んでもらえる特別な手土産を選んでみませんか？
All About ニュース編集部では、2025年11月27〜28日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「岩手県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。
回答者からは「色々な種類の味があり、好みのものを選んでもらえるから」（30代女性／埼玉県）、「凄く米の風味を感じられそうで満足感を得られそう」（40代男性／神奈川県）、「甘いお菓子が苦手な人にも配りやすいから」（30代女性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「個包装なので配りやすいし、見た目も本当に卵になってるので可愛い」（30代女性／栃木県）、「岩手県といえばかもめの玉子というくらい有名だか」（40代女性／神奈川県）、「見た目がかわいくて一目で岩手のお土産と分かり、職場で話題にもなると思うから」（30代男性／富山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
2位：南部せんべい（巖手屋）／58票岩手県の郷土菓子「南部せんべい」が2位となりました。個包装で、甘いものが苦手な人でも食べやすい素朴な味わいが特徴です。手軽に配れることや、岩手らしいお土産である点が評価されました。
1位：かもめの玉子（さいとう製菓）／73票岩手県大船渡市の銘菓「かもめの玉子」が1位となりました。黄身餡をカステラ生地で包み、ホワイトチョコでコーティングしたお菓子で、そのおいしさと全国的な知名度が魅力です。個包装で配りやすく、見た目もかわいらしいため、職場での配布に最適なお土産として最も支持を集めました。
