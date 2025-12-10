『PEANUTS』×「Afternoon Tea LIVING」がコラボ！ 歴代コスチュームを着たスヌーピーのグッズが登場へ
ライフスタイルブランド「Afternoon Tea LIVING（アフタヌーンティー・リビング）」は、2026年1月7日（水）から、『PEANUTS』とコラボレーションした商品を、全国の店舗および公式オンラインストアで発売する。
【写真】かわいすぎる！ 『PEANUTS』コラボグッズ一覧
■75周年記念グッズも展開
今回登場するのは“PEANUTS WARDROBE”のテーマのもと、「Afternoon Tea」でコラボレーションした歴代コスチュームや、「Afternoon Tea」のタブリエ（エプロン）を着用した特別デザインのスヌーピーがあしらわれたコレクション。
ラインナップには、フライング・エースにふんしたスヌーピーや、チャーリー・ブラウンのマスコットが付属するタンブラーをはじめ、タブリエを付けたスヌーピーの貯金箱、タキシード姿のキーチャームなど、ファンの心をくすぐるアイテムがそろう。
また、75周年を記念したアニバーサリーデザインの「ペナント型クッション」、「キャンバスバッグ」なども用意。
加えて、税込3300円以上購入すると「きせかえ2層ステッカー（非売品）」がもらえるキャンペーンを実施するほか、アトレ吉祥寺にて、「Afternoon Tea LIVING」で取り扱ってきた歴代ぬいぐるみが勢ぞろいする特別イベントを期間限定で開催することも決定している。
