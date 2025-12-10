ÁÄÉã¤Ï¸µÂç¿Ã¡¢Êì¤Ï¸µÉûÂç¿Ã¡Ä²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¸½¤ì¤¿¿Íµ¤·Ý¿Íà¥³¡¼¥Á¤Ê¤ê¤¤êá¤Ç²ñ¾ìÂç´¿´î¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡ÖºÇ¹â¤À¤Ã¤¿¡×
¡¡Àè·î22¡¢23Æü¤Ë²£ÉÍ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡Ö²£ÉÍDeNA¥Ù¥¤¥¹¥¿¡¼¥º BAY BLUE FESTIVAL ¡Á BAYSTARS FUN! DAYS ¡Á Supported by ¤¢¤ê¤¢¤±¥Ï¡¼¥Ð¡¼¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥é¥Ñ¥ë¥Õ¥§¡×¤ÎÈø¿ÈÃÒ»Ö¡£
¡¡Èø¿È¤Ï¡ÖOHHARA¡×¤È½ñ¤«¤ì¤¿ÇØÈÖ¹æ79¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÃåÍÑ¤·¡¢Âç¸¶¿µ»Ê¥³¡¼¥Á¤Ë¤Ê¤ê¤¤Ã¤¿»Ñ¤Ç22Æü¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¡£ÇÐÍ¥¤Î°¤Éô´²¤ËÊ±¤·¤¿ÁêÊý¤ÎÅÔÎ±ÂóÌé¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ìÆâ¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤¿¡£
¡¡ÅÔÎ±¤ÎX¤Ç¤Ï¡¢¤È¤â¤Ë¥²¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥Ê¥Á¥ç¥¹¡£¡×¤Î¤Ë¤·¤à¤é¤È¥µ¥Ö¥í¡¼¤ò¸ò¤¨4¿Í¤Ç¼Ì¤ë¥ª¥Õ¥·¥ç¥Ã¥È¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Ï¡ÖÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤ê¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×¡ÖºÇ¹â¤Ç¤·¤¿¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Èø¿È¤ÎÁÄÉã¤Ï¸µºâÌ³Âç¿Ã¤ÎÈø¿È¹¬¼¡¤µ¤ó(µýÇ¯89)¤Ç¡¢Êì¤ÏÁíÌ³ÉûÂç¿Ã¤ä³°Ì³Âç¿ÃÀ¯Ì³´±¤Ê¤É¤òÎòÇ¤¤·¤¿Èø¿ÈÄ«»Ò¤µ¤ó¡£