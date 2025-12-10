ソフトバンクから戦力外通告を受けた育成の風間球打投手（22）が、今季限りで現役を引退することが10日、分かった。秋田・ノースアジア大明桜高から2022年にドラフト1位で入団。現役続行を希望していたが、他球団などからオファーがなかったこともあり、プロ野球人生に区切りを付けることを決めた。

4年間、1軍で登板することなくユニホームを脱いだ。「今、22歳。これからの人生の方が長い。区切りよく別の道に進もうと思った。未練はない」

高校時代に最速157キロをマークし、プロ入り。ただその後は右肘や腰を故障して苦しんだ。昨季はウエスタン・リーグで初登板を果たしたが、6試合で防御率5・40と結果を残せず昨オフに戦力外となり、育成契約に。今季は背番号「1」から3桁の「155」で再スタートした。

支配下復帰へ意気込んで臨んだ今季だったが、1月に右手小指をけがして手術。2軍での登板もなく今オフに2度目の戦力外通告を受けた。11月にはトライアウトに参加したが、オファーは届かなかった。

球団の投手としては62年ぶりに背負った背番号「1」。持ち前の明るさで周りの選手たちを笑顔にする人柄の一方、ドラフト1位という常に注目される重圧を背負い「ユニホームを着た時はより感じた」と明かしたこともある。

1月からは福岡市の不動産会社で働く。「社会人として一からのスタート。今まで考えていなかった道。どんな感じなのか楽しみ」と笑った。

◆風間球打（かざま・きゅうた）2002年10月11日生まれ。山梨県出身。ノースアジア大明桜高からドラフト1位で22年にソフトバンクに入団。24年にウエスタン・リーグ初登板した。同年オフに戦力外となり、育成契約した。184センチ、96キロ。右投げ左打ち。