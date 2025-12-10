¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬...¡×Ì¾¶Ê¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤«¤é33Ç¯¡ª¹ÈÇò½Ð¾ì²Î¼ê¤Î¶á±Æ¤Ë¡Öº£¤³¤ó¤Ê¤ó¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¤ªÞ¯Íî¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡×
¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¥¤¥«¤·¤¿¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×
¡¡1992Ç¯¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¡×¤¬¥ß¥ê¥ª¥ó¥»¥é¡¼¤ÎÂç¥Ò¥Ã¥È¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³¹ÈÇò¤Ë¤â½Ð¾ì¤·¤¿²Î¼ê¤ÎGAO¡£¶á±Æ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¥Õ¥¡¥ó¤¬´¿´î¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¡¼¥Ð¡¼¥µ¥¤¥º¤Î¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¿å¿§¥»¡¼¥¿¡¼¤Ë¡¢¥Ë¥Ã¥ÈË¹¤ò¹ç¤ï¤»¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¥®¥¿¡¼¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ²Î¤¦»Ñ¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ÇÈäÏª¡£GAO¤Î¥Ï¥¹¥¡¼¥Ü¥¤¥¹¤Ï·òºß¤Ç¡¢¥Õ¥¡¥ó¤òÌ¥Î»¤·¤¿¡£¡¡SNS¤Ç¤Ï¡Ö¼ã¤¤¿Í¤ÏÃÎ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤¬¡¢º£¤³¤ó¤Ê¤Ê¤Ã¤Æ¤ó¤À¡¢¤ªÞ¯Íî¤À¤Ê¡×¡Ö²¿¸Î¤¤¤Ä¤Ç¤â¥¢¥Ê¥¿¤Ï¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤Î!?¡×¡Ö¶áÇ¯¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¿À¡×¡Ö¥µ¥è¥Ê¥é¤Î8¥¤¥ó¥Á¥·¥ó¥°¥ë¤Þ¤À»ý¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤ËÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡Ö¼«Á³ÂÎ¤ÇÀ¸¤¤Æ¤ë¥¤¥«¤·¤¿½÷À¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡×¡Ö½À¤é¤«¤¯ÎÏ¶¯¤¤ÃæÀÅª¤Ê²ÎÀ¼ ²¿½½Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤â¿§êô¤»¤Ê¤¤Ì¾¶Ê¤À¤Í¡×¡ÖÇòT¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º¤¬¤«¤Ã¤³¤è¤¯¤Æ¡×¤ÈÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£