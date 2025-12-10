佐賀北署は10日、佐賀市の70代女性が交流サイト（SNS）を使った投資詐欺に遭い、2005万円をだまし取られたとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。

署によると、6月13日、被害者が、SNSの広告動画を通じ、著名な経済評論家の三橋貴明氏をかたる人物から株式投資関連のグループに招待された。同グループ内で「先生」や「アシスタント」を名乗る人物らから「大口戦略システムに参加し、重要なタイミングで一緒に買い、一緒に売るという形になります」「目標リターンを128％に設定しています」「戦略システムによって元本の損失が発生した場合、100％の補償責任を負います」などと投資話を持ちかけられた。7月17日から8月20日までの間、佐賀市内の駐輪場などで投資会社の社員を名乗る男に、4回にわたり、合計2005万円を手渡ししてだまし取られたという。

同署は「SNSでやりとりをする中で投資や副業などのもうけ話を持ちかけ、現金や暗号資産を送金させる手口の詐欺が多発しています。ネットでの投資や副業の話は詐欺を疑ってください」と注意喚起している。