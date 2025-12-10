土壇場で追いついたブライトン、状態上向きのチームに英国人記者が見解「日本人不在でも戦えることを証明している」【現地発】
12月６日、私はプレミアリーグ第15節のブライトン対ウェストハムのゲームを取材した。
ブライトンは前節のアストン・ビラ戦、２点を先行しながらも３−４の逆転負けを喫した。それでも11月のリーグ戦は３勝１分で４戦無敗。またホームではゴールを量産中だ。直近のホームゲーム６戦連続で１試合２点以上奪っている。
攻撃の中心である三笘薫を怪我で欠いているにもかかわらず、好成績を維持しており、今やブライトンは彼なしでも戦えることを証明している。日本人MFが今季、最後にリーグ戦に出場した９月27日のチェルシー戦（３−１）以降、ブライトンは10試合で５勝３分２敗とまずまずの結果を収めているのだ。
今回のウェストハム戦でも三笘がメンバー外となったなか、ブライトンは前半、相手の縦に速い攻撃に苦戦して何度かピンチを迎えるも、GKバルト・フェルブルッヘンの好守もあり、なんとか耐え凌ぐ。
しかし後半に入って73分、ジャロッド・ボーウェンに左足のシュートを流し込まれて先制点を奪われる。それでも90＋１分にジョルジニオ・リュテールのゴールで土壇場で追いついて、１−１の引き分けに持ち込んだ。
今のブライトンには勢いがある。三笘が復帰間近と報じられているなか、日本人アタッカー不在を影響させない戦い方を見出している。
著者プロフィール
スティーブ・マッケンジー（Steve Mackenzie）／1968年６月７日、ロンドン生まれ。ウェストハムとサウサンプトンのユースでプレー経験がある。とりわけウェストハムへの思い入れが強く、ユース時代からのサポーター。スコットランド代表のファンでもある。大学時代はサッカーの奨学生として米国で学び、1989年のNCAA（全米大学体育協会）主催の大会で優勝した。現在はエディターとして幅広く活動。05年には『サッカーダイジェスト』の英語版を英国で出版した。
