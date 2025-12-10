新潟市の児童が授業で栽培したサツマイモで和菓子を作り、販売に挑戦しました。



和菓子を販売したのは、新潟市北区の南浜小学校の5・6年生です。総合学習の時間に、北区特産のサツマイモ『しるきーも』の栽培・収穫を体験。老舗和菓子店「金巻屋」とコラボし、どら焼きとまんじゅうを作りました。



10日は新潟医療福祉大学で販売し、用意した200個が30分足らずで完売しました。



■児童

「こういう商品にすれば、みんなが喜んでくれるのかなと考えるのが楽しかった。『しるきーも』が知られていないので、こうやって完売するとうれしい。」

■児童

「ここまですぐに完売するとは思わなかった。幸せな気持ちで味わって食べてもらえたらうれしい。」



■購入した学生

「うん、おいしい。みんなががんばったのがすごく伝わって、すぐ買いたくなった。」



児童は新たなメニューとしてプリンなど3品をすでに考案済で、来年1月に北区の農産物直売所『わくわくファーム』で販売する予定です。