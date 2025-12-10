¡Ö»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¥Ç¥«¤¤¡×¥í¥Ã¥Æ¡¦¥É¥é1ÀÐ³À¸µµ¤¤é¿·¿Í10Áª¼ê¤¬ËÜµòÃÏ¸«³Ø¡¡¡ÖÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×
¥×¥íÌîµå¡¦¥í¥Ã¥Æ¤Î¿·ÆþÃÄÁª¼ê10¿Í¤¬10Æü¡¢ËÜµòÃÏ¡¦ZOZO¥Þ¥ê¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò¸«³Ø¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¥É¥é¥Õ¥È²ñµÄ¤Ç»ØÌ¾¤µ¤ì¤¿10Áª¼ê(°éÀ®´Þ¤à)¤¬»ÜÀß¤ò¸«³Ø¤·¤¿¤Û¤«¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ËÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥É¥é¥Õ¥È1°Ì¤ÎÀÐ³À¸µµ¤Åê¼ê¤Ï¡¢¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¸«¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¥Ç¥«¤¯¤Æ¡¢Áá¤¯¤³¤Îµå¾ì¤ÇÅê¤²¤¿¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Þ¥¦¥ó¥É¤Î´¶¿¨¤Ë¤Ï¡Ö»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤â½À¤é¤«¤¯¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î·ë¹½¹¥¤¤Ê¥Þ¥¦¥ó¥É¡£Åê¤²¤ä¤¹¤½¤¦¡×¤È¸ì¤Ã¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¡£ZOZO¥Þ¥ê¥ó¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¤¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ö¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤Î¤Ç(É÷¤Ï)¤¢¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤¡×¤ÈÌäÂê¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£¥·¡¼¥º¥ó¤¬»Ï¤Þ¤ì¤Ð¥¹¥¿¥ó¥É¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤¬µÍ¤á¤«¤±¡¢Âç¤¤ÊÀ¼±ç¤ÇÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¸å²¡¤·¤·¤Þ¤¹¡£¥í¥Ã¥Æ¥Õ¥¡¥ó¤Î±þ±ç¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤¿ÀÐ³ÀÅê¼ê¤Ï¡Ö12µåÃÄ¥È¥Ã¥×¤Î±þ±ç¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤´¤¤¤Ê¤È¡£ÂçÀ¼±ç¤ÎÃæ¤ÇÅê¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬³Ú¤·¤ß¡×¤È¡¢ÅÐÈÄ¤òÂÔ¤ÁË¾¤ß¤Þ¤·¤¿¡£