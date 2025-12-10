俳優の中村雅俊さんと、五十嵐淳子さん夫妻の三女で、モデルの中村里砂さんが自身のインスタグラムを更新。ロリータファッションブランド「アンジェリック プリティ（Angelic Pretty）」の2026年春コレクションファッションショーに出演したオフショットを公開しました。



中村さんは、12月9日に東京都中央区のTODA HALLで開催されたファッションショー「Angelic Pretty 2026 Spring Collection Fashion Show〜Into a Dream〜」にスペシャルゲストモデルとして登場。





中村さんが身にまとった衣装は、パステルカラーを基調としたロリータファッション。薄紫（ラベンダー）と水色を中心に、白やピンクを組み合わせた優しい色使いが特徴的です。





ドレスにはレースやフリルが幾重にも重ねられ、まるで絵本の中のお姫様のような雰囲気を醸し出しています。



頭には大きなリボンとフリルが施された帽子をかぶり、パールのヘッドバンドやアクセサリーも身につけています。指先にはふわりとしたファーのグローブ風小物をはめ、ピンクのハンドバッグを持つなど、細部まで凝った装いとなっています。





メイクは淡いトーンで、ほのかに赤く色づいた頬と赤い口紅が印象的です。優しい視線と柔らかな微笑みで、儚げで夢見るような表情を見せています。





中村さんは、両手を頬に添えたり、優雅にポーズを取ったりと、ロリータファッションの世界観に合わせた仕草で魅せています。長いウェーブヘアは淡いピンクのグラデーションで、全体の雰囲気とマッチしています。



会場は白い回転木馬を中心とする円形の舞台など、アンジェリック プリティの世界観が詰まった空間となっていました。





中村さんは「夢の世界でした 今年もありがとうございました」とコメントを添えていて、まるで絵本から飛び出したようなショーの世界観を満喫したようです。

【担当：芸能情報ステーション】