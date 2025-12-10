9日、都内で行われた映画『ナイトフラワー』の公開御礼舞台挨拶に、俳優の北川景子（39）と森田望智（29）が登壇した。

【映像】“母の顔”を見せる北川景子

今回、2人の子どもの夢をかなえるために、ドラッグの売人になることを決意する母親役を演じた北川。公開後、ママ友などから驚かれたことがあったそう。

北川「普通に生活してる時にこういう作品を撮ってるとは言わないから、子どもを通じてママ友に『えっ、幼稚園の送迎でよく会ってたけど、そのあとこれ撮ってたの?』とよく言われた。（映画を）見た友達がすごくビックリしていて、『こんな大変な事になってたんだね』と言ってくれることもある」

また、お互いにクリスマスプレゼントを贈るとしたら何がいいかと問われると、北川は森田に「リカバリーウエア」をプレゼントすると回答した。それに対して、森田はこう答えた。

森田「すっごく美味しい、クリスマスに出るクマの形をしたケーキがある。限定なんだけど」

北川「限定にも弱い私」

森田「大きいホールケーキだったら家族で割れるかなと」

北川「見た目もカワイイし、子どもも喜ぶ。うれしいね」

（『ABEMA Morning』より）