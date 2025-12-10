金沢市が取得を進めている日本銀行金沢支店跡地について10日、金沢市の村山市長は、暫定利用の開始を2年後とする考えを示しました。



金沢市・村山 卓 市長：

「市政の重要課題に対し、議員並びに関係各位、市民の皆様のご協力をいただきながら、スピード感をもって着実に進めることができたと感じております」



自らのことしの市政運営について、こう総括した金沢市の村山市長。





一方で、10日の市議会では、日銀跡地の利活用や金沢都ホテルの跡地の開発など、街づくりに関する質問が相次ぎました。こうした中、村山市長は、日銀跡地の暫定利用の開始時期について、2027年5月頃を目標とする方針を示しました。

金沢市・村山 卓 市長：

「明年度、改修工事を実施し、令和9年5月から休館となる金沢21世紀美術館の仮移転に合わせて、市民や来街者に開放したいと思います」



日銀跡地の暫定利用については、金沢21世紀美術館休館中の事務所や展示会場として、活用する方針が立てられています。



また、これまで、地下金庫の活用については、金庫内には入らず、外から観賞する案を示していた村山市長。



この日の会見では、今回の市議会で諮られている改修費用は、金庫内には入らないことを前提としているものだと明かしました。

金沢市・村山 卓 市長：

「中に入ることができなことは残念という気持ちは、分からないではないんですけれども、われわれとしては、できる限りのことをさせていただいていると捉えています」



金沢の街なかのにぎわい創出へ。



そのカギを握る日銀跡地の利活用は、来年以降も動向が注目されます。