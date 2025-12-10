衛星インターネットを導入 奥能登の公民館をデジタルの地域拠点に 避難所と行政の連絡網強化へ
災害時の避難所と行政の連絡網が強化されます。10日、石川県の奥能登の公民館に、スターリンクなど最新のデジタル機器が導入されました。
石川県能登町の瑞穂公民館に設置された四角いアンテナ。
衛星インターネットサービス「スターリンク」のアンテナです。
「電源を入れますと勝手に自動的にですね、これが空を向いて、衛星を自動的につかむような形になります」
去年の能登半島地震では、最大24地区3000人以上が孤立する事態となった石川県。
石川県では、万一の災害時にも避難所と行政の連絡を途切れさせないよう、奥能登の公民館や小学校跡にこうした通信機器の整備を進めています。
能登町・吉田 義法 町長：
「1月1日に発生した能登半島地震の時には、通信網が途絶えましたし、どこで何が起きているのか、震源地がどこなのか分からないまま、皆さん不安に思われたかと思いますけれども、これを備えることでそういったこともなくなる」
また、導入された設備は他にも…
スマートフォンやマイナンバーカードで避難所にチェックイン。
避難者の人数などを瞬時に確認できる他、設置されたデジタルサイネージには、行政からの緊急連絡も表示されます。
住民は：
「便利ですね。もうちょっと勉強すれば、すぐにできそうになります」
石川県・浅野 大介 副知事：
「電波が届かないということは、私たち行政としても情報を収集するのが非常に難しくて、電波は道路と同じインフラですから、いかなる時も途絶えないと、そういったことを通信各社と協力をしてですね、普段から備えたいと思います」
今年度導入されたのは、奥能登の4市町の14か所。
石川県では、奥能登での実績を基に、県内全域で整備を進めていくとしています。