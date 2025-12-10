加藤学園（静岡）の最速１４８キロ右腕・山田晃太郎（３年）が、中大経済学部にスポーツ推薦で合格したことが１０日までに分かった。

身長１８０センチの本格派右腕は、今年１月の進路相談時から東都１部リーグで通算２５度の優勝を誇る中大を第１志望としており、合格の知らせに期待に満ちた表情を見せた。今夏はエースとして県１６強入りに貢献するなど活躍。「４年後のプロ入り」を見据え、大学でも高いレベルの仲間と競い合いながら成長を誓う。

同学年には高校日本代表としてＵ―１８Ｗ杯に出場した健大高崎・下重賢慎投手、昨夏の甲子園を制し、今夏も甲子園ベスト８入りを果たした京都国際の西村一毅投手など、全国屈指の実力派たちがそろう。「自分の中でも超えたい選手たちです」と山田は静かに闘志を燃やした。

高校入学時は１３２キロだった直球を１４８キロまで伸ばしてくれた米山学監督や、父であり東邦ガス前監督の山田勝司氏の助言にも感謝を示す。「大学では、これまで支えてくださった方々に恩返しとなるような投球をしていきたい」。１年春からの登板を目指し、日々練習に励む。「大学でも通用する精度と制球を磨いていきたいです」と力強く語った。

＜山田晃太郎＞（やまだ・こうたろう）２００８年３月４日、名古屋市生まれ。１７歳。小学３年生から野球を始め、中学時はＳＡＳＵＫＥ名古屋ヤングでプレーし、２年春から４季連続全国大会に出場。高校では２年秋からエースとなり、最後の夏は県４回戦の桐陽戦まで勝ち上がった。１８０センチ、８３キロ。右投右打。家族は両親、妹。血液型はＡ。