【混沌とする同友会の新代表幹事】 女性か若手か、選考は佳境へ
デスク「経済同友会の代表幹事選びが混沌としているって？」
記者「代表幹事代行の岩井睦雄氏が候補者について『片手（で数えられる人数）程度』に絞られたと言っていましたが、最有力候補なのが副代表幹事の山口明夫氏（日本アイ・ビー・エム社長）。ただ、本人は社業が忙しく固辞したと言われています」
デスク「高市早苗政権の発足を受けて女性もあり得るのでは」
記者「現副代表幹事の伊達美和子氏（森トラスト社長）や副代表幹事経験者の秋池玲子氏（ボストン コンサルティング グループ日本共同代表）などの名も上がりそうです。副代表幹事経験者で白羽の矢が立ちそうなのが峰岸真澄氏（リクルートホールディングス会長）です」
デスク「若手の経営者では？」
記者「髙島宏平氏（オイシックス・ラ・大地社長）や寺田航平氏（寺田倉庫社長）、辻庸介氏（マネーフォワード社長ＣＥＯ）などがいますが、新経済連盟との違いをどう見せるかが課題になります。尖った政策提言が持ち味の同友会。年明けまでにそのトップ選びは佳境を迎えます」
【高市政権への期待と課題】 「国のカタチ」をどうつくるか？
