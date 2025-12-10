官製談合防止法違反などの罪で高知県土佐清水市の程岡庸前市長とともに起訴されている市議会議員の永野裕夫被告の辞職願について、市議会は12月10日、全会一致で同意しました。



10日に開かれた土佐清水市議会で、程岡庸前市長とともに官製談合防止法違反などの罪で起訴されている市議会議員・永野裕夫被告の議員辞職に関する審議が行われました。



土佐清水市議会では、8日に永野被告に対する辞職勧告を全会一致で可決。

市の議会事務局によりますと、9日午前、永野被告の弁護士から辞職願のファックスが届いたといい、「一身上の都合により、12月17日をもって議員を辞職したい」と書かれていたということです。

10日の議会で永野被告から提出された辞職願について審議が行われ、土佐清水市議会は全会一致で同意しました。





■作田喜秋議長「個人的に永野議員と付き合いのあった人もおるし、考えらされるものがあると思うが、なるべく早くできたら起訴された段階で辞職願を出すべきだったと思う」■早川 聡副市長「これから両名の裁判が今後あると思うが、内容については注視していきたい。市民に対しては信頼を失墜した状況になっているので、引き続き信頼回復に向け職員一丸となって取り組んでいきたい」議会の同意を受け、永野被告は12月17日付で辞職となり、今後、議長から選挙管理委員会への通知を経て、2026年1月に市議会議員の補欠選挙が行われる見通しです。