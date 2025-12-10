◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2026年1月2日往路、3日復路)

2026年1月2、3日に開催される第102回箱根駅伝に出場する20校のチームエントリーが10日に発表されました。

前回総合12位の日本体育大学は、78年連続の出場。8大会ぶりシード権を目指します。今季は予選会を9位突破。全日本大学駅伝は11位でした。

4年生の三本柱の山崎丞選手(4年)や平島龍斗選手(4年)、田島駿介選手(4年)が順当にエントリー。特に平島選手は先月10000mで27分56秒84の大学記録を打ち立てました。

主将の浦上和樹選手ら4年生5人が前回大会を走っており、最上級生がカギを握りそうです。

以下、日本体育大学のチームエントリー

浦上和樹(4年・駅伝主将)大竹雄大(4年)田島駿介(4年)平島龍斗(4年)二村昇太朗(4年)山崎丞(4年)天瀬海斗(3年)𠮷田黎大(3年)荻野桂輔(2年)佐藤大和(2年)永見進之介(2年)樋村銀河(2年)山上勇希(2年)吉岡斗真(2年)水津勇人(1年)夏見虹郎(1年)