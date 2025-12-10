【14歳と3ヵ月の夏 1995年に飛ばされて ゲーセンいったら涙出た ～バーチャファイターシスターズ～＜はじまりのエピソード版＞】

【拡大画像へ】

セガサミーホールディングスとパピレスが立ち上げた合弁会社JadeComiXは、「14歳と3ヵ月の夏 1995年に飛ばされて ゲーセンいったら涙出た ～バーチャファイターシスターズ～＜はじまりのエピソード版＞」を12月10日よりZETooN公式サイト限定で無料公開した。

本作は、令和の3姉妹が平成にタイムスリップする青春すこし不思議アドベンチャー。セガの大ヒットゲーム「バーチャファイター2」の90年代ムーブメントを題材に生まれた物語であり、セガ開発協力・監修によるオリジナルストーリーとなっている。

企画と制作はZETooNスタジオ、脚本をアニメ「その着せ替え人形は恋をする」、「ハイスコアガール」の冨田頼子氏、キャラクターデザインをアニメ「推しの子」、「彼女、お借りします」の平山寛菜氏が手掛けるなど、各業界から多様なクリエイターが参加している。

「はじまりのエピソード版」は、本編シーズン1のEpisode1に当たる第1話から第3話で構成されている。主人公の三姉妹「神楽坂レナ、サヤカ、リズ」が令和から平成へタイムスリップし、はじめての「バーチャファイター」バトルに挑む様子が描かれる。

□ZETooNの作品ページ

【あらすじ】

十年前にママが他界し、パパと三姉妹の４人暮らしの神楽坂家。三姉妹の末っ子レナ（14歳）は、ゆるくてだるい夏休み中。ある日、パパの会社へお使いを頼まれたレナは、謎のコインに導かれ、レトロなアーケードゲームの筐体に吸い込まれてしまう……気が付くと1995年の渋谷。サヤ姉、リズ姉も一緒に来てた。そこに現れた謎の女ミホ。元の時代へ還る唯一の鍵は、流行りのゲーム「バーチャファイター2」という彼女。格ゲー経験ゼロの三姉妹は、混沌の平成サブカルシ－ンにまるっと巻き込まれてゆく……。

(C)SEGA ZETooN(R)