広島vs上海申花 スタメン発表
[12.10 ACLEリーグステージ第6節](Eピース)
※19:00開始
主審:アフマド・アルアリ
副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 9 ジャーメイン良
FW 39 中村草太
控え
GK 21 田中雄大
GK 38 ヒル袈依廉
DF 37 キム・ジュソン
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 25 茶島雄介
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
FW 50 宗田椛生
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[上海申花]
先発
GK 30 バオ・ヤーション
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 27 陳晋一
MF 6 イブラヒム・アマドゥ
MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ
MF 13 ウィルソン・マナファ
MF 15 ウー・シー
MF 17 ガオ・ティエンイー
FW 9 アンドレ・ルイス
FW 11 サウロ・ミネイロ
控え
GK 41 ジョウ・ジェンカイ
DF 16 ヤン・ゼーシャン
DF 2 ワン・シーロン
DF 3 ジン・シュンカイ
DF 32 アイディ・フランシス
MF 14 シェ・ポンフェイ
MF 33 ワン・ハイジャン
MF 43 ヤン・ハオユー
MF 7 シュー・ハオヤン
MF 8 ダイ・ウェイチュン
FW 19 ルイス・アスエ
FW 34 リウ・チェンユー
監督
レオニード・スルツキー
※19:00開始
主審:アフマド・アルアリ
副審:アブドゥルハディ・アルアネジ、アフマド・アッバス
<出場メンバー>
[サンフレッチェ広島]
先発
GK 1 大迫敬介
DF 4 荒木隼人
DF 13 新井直人
DF 19 佐々木翔
DF 33 塩谷司
MF 6 川辺駿
MF 14 田中聡
MF 18 菅大輝
MF 30 トルガイ・アルスラン
FW 9 ジャーメイン良
FW 39 中村草太
GK 21 田中雄大
GK 38 ヒル袈依廉
DF 37 キム・ジュソン
MF 10 マルコス・ジュニオール
MF 25 茶島雄介
MF 45 小林志紋
FW 17 木下康介
FW 36 井上愛簾
FW 41 前田直輝
FW 50 宗田椛生
FW 51 加藤陸次樹
FW 98 ヴァレール・ジェルマン
監督
ミヒャエル・スキッベ
[上海申花]
先発
GK 30 バオ・ヤーション
DF 4 ジャン・シェンロン
DF 5 ジュー・チェンジエ
DF 27 陳晋一
MF 6 イブラヒム・アマドゥ
MF 10 ジョアン・カルロス・テイシェイラ
MF 13 ウィルソン・マナファ
MF 15 ウー・シー
MF 17 ガオ・ティエンイー
FW 9 アンドレ・ルイス
FW 11 サウロ・ミネイロ
控え
GK 41 ジョウ・ジェンカイ
DF 16 ヤン・ゼーシャン
DF 2 ワン・シーロン
DF 3 ジン・シュンカイ
DF 32 アイディ・フランシス
MF 14 シェ・ポンフェイ
MF 33 ワン・ハイジャン
MF 43 ヤン・ハオユー
MF 7 シュー・ハオヤン
MF 8 ダイ・ウェイチュン
FW 19 ルイス・アスエ
FW 34 リウ・チェンユー
監督
レオニード・スルツキー