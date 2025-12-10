ドラゴンズの期待の新人選手9人がきょう、名古屋市内のホテルで背番号の付いた真新しいユニホームに袖をとおし、会見に臨みました。

【写真を見る】【背番号一覧】中日ドラ1･中西投手の背番号は11 ｢この番号に恥じないようなプレーと行動を｣ かつては川上憲伸さんも背負う 新入団選手が決意表明 名古屋

（ドラフト1位 中西聖輝投手 21歳）

「1試合でも多く、チームの勝利のために投げたい」



即戦力として期待されるドラフト1位･中西聖輝投手。与えられた背番号は「11」。かつてドラゴンズのエース、川上憲伸さんや小笠原慎之介投手が背負ってきた番号です。

（中西投手）

「この番号に恥じないようなプレーと行動をとっていきたい」

そして、ドラフト2位の櫻井頼之介投手の背番号は「16」に決定。



（ドラフト2位 櫻井頼之介投手 22歳）

「母親の誕生日が10月16日なので、ちょうど16番でよかった」

新入団選手たちは、来年1月には選手寮に入り合同自主トレなどで春季キャンプに向けた準備を重ねます。



【新入団選手の背番号】

ドラフト1位 中西聖輝投手 「11」

ドラフト2位 櫻井頼之介投手 「16」

ドラフト3位 篠粼国忠投手 「52」

ドラフト4位 能戸輝夢選手 「67」

ドラフト5位 新保茉良選手 「56」

ドラフト6位 花田旭選手 「57」

育成ドラフト1位 牧野憲伸投手 「201」

育成ドラフト2位 石川大峨選手 「216」

育成ドラフト3位 三上愛介選手 「217」