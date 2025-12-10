　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3406(　　3406)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3394(　　3394)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2372(　　2372)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2236(　　2236)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 467(　　 467)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 306(　　 306)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 240(　　 240)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 228(　　 228)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 228(　　 228)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 989(　　 989)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 500(　　 500)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 500(　　 500)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1447(　　 492)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 243(　　 189)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 107(　　　89)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　18(　　　18)
日経225ミニ　 　12月限　　　 42234(　 18074)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1062(　　 568)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　92(　　　78)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 464(　　 308)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 108(　　　52)
日経225ミニ　 　12月限　　　 26116(　 13620)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 749(　　 487)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　28(　　　 8)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1850(　　1850)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 110(　　 110)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　16(　　　16)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 464(　　 464)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 129(　　 129)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　　52(　　　52)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10603(　 10603)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 263(　　 263)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

