主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の夜間取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3406( 3406)
3月限 3394( 3394)
TOPIX先物 12月限 2372( 2372)
3月限 2236( 2236)
日経225ミニ 12月限 467( 467)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 306( 306)
3月限 240( 240)
TOPIX先物 12月限 228( 228)
3月限 228( 228)
日経225ミニ 12月限 989( 989)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
TOPIX先物 12月限 500( 500)
3月限 500( 500)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1447( 492)
3月限 243( 189)
TOPIX先物 12月限 107( 89)
3月限 18( 18)
日経225ミニ 12月限 42234( 18074)
1月限 1062( 568)
2月限 92( 78)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 464( 308)
3月限 108( 52)
日経225ミニ 12月限 26116( 13620)
1月限 749( 487)
2月限 28( 8)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 1850( 1850)
1月限 110( 110)
2月限 16( 16)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 464( 464)
3月限 129( 129)
TOPIX先物 3月限 52( 52)
日経225ミニ 12月限 10603( 10603)
1月限 263( 263)
2月限 3( 3)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
