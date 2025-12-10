　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。

◯野村証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 32989(　　5851)
　　　　　 　 　 3月限　　　 32803(　　5645)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 13067(　 11003)
　　　　　 　 　 3月限　　　 12670(　 10362)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3591(　　2759)


◯大和証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 463(　　 436)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 452(　　 452)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1897(　　1871)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1612(　　1612)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2310(　　1510)


◯SMBC日興証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 148(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 547(　　 271)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3055(　　2725)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3117(　　2642)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 598(　　　 0)


◯みずほ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2414(　　2414)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3095(　　3095)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7153(　　4469)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9731(　　5775)


◯三菱UFJ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4154(　　1482)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1171(　　1171)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　 411(　　 411)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 370(　　 348)


◯東海東京証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　　34(　　　 0)
　　　　　 　 　 3月限　　　　　20(　　　 0)
TOPIX先物　　 　 3月限　　　　 231(　　 231)


◯SBI証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2415(　　1630)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 940(　　 748)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1277(　　1199)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1040(　　1040)
日経225ミニ　 　12月限　　　 57344(　 24136)
　　　　　 　 　 1月限　　　　2170(　　 942)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 140(　　 124)


◯楽天証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 796(　　 586)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 162(　　　 0)
日経225ミニ　 　12月限　　　 35762(　 16210)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 888(　　 412)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　48(　　　 6)


◯マネックス証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2910(　　2910)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 311(　　 311)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　12(　　　12)


◯松井証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 759(　　 759)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 248(　　 248)
日経225ミニ　 　12月限　　　 20408(　 20408)
　　　　　 　 　 1月限　　　　 292(　　 292)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 3(　　　 3)



※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

