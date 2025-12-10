主要国内証券 先物取引高情報まとめ（12月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日中取引における主要国内証券各社の売買動向は以下の通り。
◯野村証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 32989( 5851)
3月限 32803( 5645)
TOPIX先物 12月限 13067( 11003)
3月限 12670( 10362)
日経225ミニ 12月限 3591( 2759)
◯大和証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 463( 436)
3月限 452( 452)
TOPIX先物 12月限 1897( 1871)
3月限 1612( 1612)
日経225ミニ 12月限 2310( 1510)
◯SMBC日興証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 148( 0)
3月限 547( 271)
TOPIX先物 12月限 3055( 2725)
3月限 3117( 2642)
日経225ミニ 12月限 598( 0)
◯みずほ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2414( 2414)
3月限 3095( 3095)
TOPIX先物 12月限 7153( 4469)
3月限 9731( 5775)
◯三菱UFJ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4154( 1482)
3月限 1171( 1171)
TOPIX先物 12月限 411( 411)
3月限 370( 348)
◯東海東京証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 34( 0)
3月限 20( 0)
TOPIX先物 3月限 231( 231)
◯SBI証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2415( 1630)
3月限 940( 748)
TOPIX先物 12月限 1277( 1199)
3月限 1040( 1040)
日経225ミニ 12月限 57344( 24136)
1月限 2170( 942)
2月限 140( 124)
◯楽天証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 796( 586)
3月限 162( 0)
日経225ミニ 12月限 35762( 16210)
1月限 888( 412)
2月限 48( 6)
◯マネックス証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 12月限 2910( 2910)
1月限 311( 311)
2月限 12( 12)
◯松井証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 759( 759)
3月限 248( 248)
日経225ミニ 12月限 20408( 20408)
1月限 292( 292)
2月限 3( 3)
※数値は日中の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
