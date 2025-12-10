如月千早『アイドルマスター』シリーズを代表する楽曲「M@STERPIECE」を一発撮りパフォーマンス

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

「アイドルマスター」をオリジンに持つアイドル、如月千早が『THE FIRST TAKE』（読み：ザ・ファースト・テイク）に再登場。

前回の「約束」のパフォーマンスが大反響を呼んだ彼女が今回披露するのは、『アイドルマスター』シリーズを代表する楽曲のひとつである「M@STERPIECE」。

765PRO ALLSTARSのアンセムであるとともに、『アイドルマスター』シリーズの歴史が詰まったブランドの垣根を越えて歌い継がれる“傑作”を『THE FIRST TAKE』だけのスペシャルアコースティックアレンジにて披露する。

如月千早が再登場する『THE FIRST TAKE』第618回は、12月10日22時に公開。

■関連リンク

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』

https://www.youtube.com/channel/UC9zY_E8mcAo_Oq772LEZq8Q

『THE FIRST TAKE』OFFICIAL SITE

https://www.thefirsttake.jp/

『アイドルマスター』OFFICIAL SITE

https://idolmaster-official.jp/