外国証券 先物取引高情報まとめ（12月10日・夜間）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 10165( 7928)
3月限 5364( 3154)
TOPIX先物 12月限 5328( 4893)
3月限 2962( 2527)
日経225ミニ 12月限 107191( 107191)
1月限 3275( 3275)
2月限 109( 109)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 6593( 4873)
3月限 4508( 2808)
TOPIX先物 12月限 9435( 9435)
3月限 6621( 6621)
日経225ミニ 12月限 55191( 55191)
1月限 1330( 1330)
2月限 53( 53)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 767( 503)
3月限 420( 420)
TOPIX先物 12月限 2105( 2105)
3月限 1964( 1964)
日経225ミニ 12月限 776( 776)
1月限 1( 1)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2029( 1877)
3月限 1894( 1894)
TOPIX先物 12月限 14790( 2642)
3月限 14668( 2672)
日経225ミニ 12月限 598( 598)
1月限 21( 21)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1816( 1809)
3月限 1746( 1746)
TOPIX先物 12月限 3066( 3066)
3月限 3924( 3924)
日経225ミニ 12月限 738( 738)
1月限 68( 68)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2674( 2672)
3月限 2622( 2622)
TOPIX先物 12月限 7316( 7316)
3月限 7636( 7636)
日経225ミニ 12月限 552( 552)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 679( 679)
3月限 484( 484)
TOPIX先物 12月限 3829( 3829)
3月限 3506( 3506)
日経225ミニ 12月限 10664( 10664)
1月限 16( 16)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1925( 906)
3月限 1902( 892)
TOPIX先物 12月限 2587( 2587)
3月限 2616( 2616)
日経225ミニ 12月限 598( 598)
◯シティグループ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1737( 1537)
3月限 1643( 1643)
TOPIX先物 12月限 1066( 1066)
3月限 1223( 1203)
◯HSBC証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1062( 562)
3月限 831( 331)
TOPIX先物 12月限 3922( 3487)
3月限 3909( 3474)
◯ドイツ証券
限月 取引高(立会内)
日経225ミニ 1月限 6( 6)
2月限 2( 2)
※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。
株探ニュース
