　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の夜間取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 10165(　　7928)
　　　　　 　 　 3月限　　　　5364(　　3154)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　5328(　　4893)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2962(　　2527)
日経225ミニ　 　12月限　　　107191(　107191)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3275(　　3275)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 109(　　 109)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　6593(　　4873)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4508(　　2808)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9435(　　9435)
　　　　　 　 　 3月限　　　　6621(　　6621)
日経225ミニ　 　12月限　　　 55191(　 55191)
　　　　　 　 　 1月限　　　　1330(　　1330)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　53(　　　53)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 767(　　 503)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 420(　　 420)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2105(　　2105)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1964(　　1964)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 776(　　 776)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　 1(　　　 1)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2029(　　1877)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1894(　　1894)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 14790(　　2642)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14668(　　2672)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 598(　　 598)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　21(　　　21)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1816(　　1809)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1746(　　1746)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3066(　　3066)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3924(　　3924)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 738(　　 738)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　68(　　　68)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2674(　　2672)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2622(　　2622)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7316(　　7316)
　　　　　 　 　 3月限　　　　7636(　　7636)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 552(　　 552)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　 679(　　 679)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 484(　　 484)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3829(　　3829)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3506(　　3506)
日経225ミニ　 　12月限　　　 10664(　 10664)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　16(　　　16)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1925(　　 906)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1902(　　 892)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　2587(　　2587)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2616(　　2616)
日経225ミニ　 　12月限　　　　 598(　　 598)


◯シティグループ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1737(　　1537)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1643(　　1643)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　1066(　　1066)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1223(　　1203)


◯HSBC証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1062(　　 562)
　　　　　 　 　 3月限　　　　 831(　　 331)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3922(　　3487)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3909(　　3474)


◯ドイツ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225ミニ　 　 1月限　　　　　 6(　　　 6)
　　　　　 　 　 2月限　　　　　 2(　　　 2)



※数値は夜間の立会内取引と立会外（J-NET）取引の合計です。
※カッコ内は立会内取引の数値です。

株探ニュース