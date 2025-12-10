　日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。

◯ABNクリアリン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20806(　 18854)
　　　　　 　 　 3月限　　　 10447(　 10182)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9618(　　9505)
　　　　　 　 　 3月限　　　 19220(　 19179)
日経225ミニ　 　12月限　　　139543(　137435)
　　　　　 　 　 1月限　　　　7317(　　4317)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 307(　　 307)


◯ソシエテジェネラル証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20156(　 12074)
　　　　　 　 　 3月限　　　 16700(　　8346)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 24739(　 22029)
　　　　　 　 　 3月限　　　 21639(　 19179)
日経225ミニ　 　12月限　　　107172(　105064)
　　　　　 　 　 1月限　　　　9789(　　4289)
　　　　　 　 　 2月限　　　　 195(　　 195)


◯BNPパリバ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　4123(　　2347)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3057(　　1946)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　3640(　　1600)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1598(　　1598)
日経225ミニ　 　12月限　　　　9783(　　9783)
　　　　　 　 　 1月限　　　 20520(　　　20)


◯ゴールドマン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 13752(　　4788)
　　　　　 　 　 3月限　　　 13310(　　4732)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 22241(　　9557)
　　　　　 　 　 3月限　　　 25025(　 11787)
日経225ミニ　 　12月限　　　　2259(　　2259)
　　　　　 　 　 1月限　　　 10014(　　　14)


◯JPモルガン証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　3747(　　2751)
　　　　　 　 　 3月限　　　　3544(　　2560)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　9380(　　5665)
　　　　　 　 　 3月限　　　 11372(　　7862)
日経225ミニ　 　12月限　　　　1478(　　1478)
　　　　　 　 　 1月限　　　　3002(　　　 2)


◯モルガンMUFG証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　 20572(　　5008)
　　　　　 　 　 3月限　　　 14784(　　5758)
TOPIX先物　　 　12月限　　　 39697(　　9503)
　　　　　 　 　 3月限　　　 31044(　 12068)
日経225ミニ　 　12月限　　　　3316(　　3316)
　　　　　 　 　 1月限　　　　5007(　　　 7)


◯バークレイズ証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　2819(　　2669)
　　　　　 　 　 3月限　　　　2442(　　2428)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　7355(　　7355)
　　　　　 　 　 3月限　　　　9183(　　9183)
日経225ミニ　 　12月限　　　 32155(　 32155)
　　　　　 　 　 1月限　　　　　20(　　　20)


◯UBS証券
　　　　　　　　　限月　　　取引高(立会内)
日経225先物　 　12月限　　　　1033(　　 656)
　　　　　 　 　 3月限　　　　1527(　　 720)
TOPIX先物　　 　12月限　　　　4265(　　4229)
　　　　　 　 　 3月限　　　　4544(　　4544)
日経225ミニ　 　 1月限　　　 11047(　　　47)


◯シティグループ証券