外国証券 先物取引高情報まとめ（12月10日・日中）
日本取引所が公表した先物手口情報によると、12月10日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20806( 18854)
3月限 10447( 10182)
TOPIX先物 12月限 9618( 9505)
3月限 19220( 19179)
日経225ミニ 12月限 139543( 137435)
1月限 7317( 4317)
2月限 307( 307)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20156( 12074)
3月限 16700( 8346)
TOPIX先物 12月限 24739( 22029)
3月限 21639( 19179)
日経225ミニ 12月限 107172( 105064)
1月限 9789( 4289)
2月限 195( 195)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4123( 2347)
3月限 3057( 1946)
TOPIX先物 12月限 3640( 1600)
3月限 1598( 1598)
日経225ミニ 12月限 9783( 9783)
1月限 20520( 20)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13752( 4788)
3月限 13310( 4732)
TOPIX先物 12月限 22241( 9557)
3月限 25025( 11787)
日経225ミニ 12月限 2259( 2259)
1月限 10014( 14)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3747( 2751)
3月限 3544( 2560)
TOPIX先物 12月限 9380( 5665)
3月限 11372( 7862)
日経225ミニ 12月限 1478( 1478)
1月限 3002( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20572( 5008)
3月限 14784( 5758)
TOPIX先物 12月限 39697( 9503)
3月限 31044( 12068)
日経225ミニ 12月限 3316( 3316)
1月限 5007( 7)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2819( 2669)
3月限 2442( 2428)
TOPIX先物 12月限 7355( 7355)
3月限 9183( 9183)
日経225ミニ 12月限 32155( 32155)
1月限 20( 20)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1033( 656)
3月限 1527( 720)
TOPIX先物 12月限 4265( 4229)
3月限 4544( 4544)
日経225ミニ 1月限 11047( 47)
◯シティグループ証券
◯ABNクリアリン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20806( 18854)
3月限 10447( 10182)
TOPIX先物 12月限 9618( 9505)
3月限 19220( 19179)
日経225ミニ 12月限 139543( 137435)
1月限 7317( 4317)
2月限 307( 307)
◯ソシエテジェネラル証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20156( 12074)
3月限 16700( 8346)
TOPIX先物 12月限 24739( 22029)
3月限 21639( 19179)
日経225ミニ 12月限 107172( 105064)
1月限 9789( 4289)
2月限 195( 195)
◯BNPパリバ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 4123( 2347)
3月限 3057( 1946)
TOPIX先物 12月限 3640( 1600)
3月限 1598( 1598)
日経225ミニ 12月限 9783( 9783)
1月限 20520( 20)
◯ゴールドマン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 13752( 4788)
3月限 13310( 4732)
TOPIX先物 12月限 22241( 9557)
3月限 25025( 11787)
日経225ミニ 12月限 2259( 2259)
1月限 10014( 14)
◯JPモルガン証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 3747( 2751)
3月限 3544( 2560)
TOPIX先物 12月限 9380( 5665)
3月限 11372( 7862)
日経225ミニ 12月限 1478( 1478)
1月限 3002( 2)
◯モルガンMUFG証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 20572( 5008)
3月限 14784( 5758)
TOPIX先物 12月限 39697( 9503)
3月限 31044( 12068)
日経225ミニ 12月限 3316( 3316)
1月限 5007( 7)
◯バークレイズ証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 2819( 2669)
3月限 2442( 2428)
TOPIX先物 12月限 7355( 7355)
3月限 9183( 9183)
日経225ミニ 12月限 32155( 32155)
1月限 20( 20)
◯UBS証券
限月 取引高(立会内)
日経225先物 12月限 1033( 656)
3月限 1527( 720)
TOPIX先物 12月限 4265( 4229)
3月限 4544( 4544)
日経225ミニ 1月限 11047( 47)
◯シティグループ証券