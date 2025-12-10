「日経225オプション」12月限プット手口情報（10日夜間）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 6( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 171( 171)
楽天証券 60( 60)
SBI証券 133( 39)
岩井コスモ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 20( 20)
モルガンMUFG証券 20( 20)
BNPパリバ証券 117( 17)
松井証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 112( 12)
バークレイズ証券 10( 10)
マネックス証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
JPモルガン証券 400( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 11( 11)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 10( 6)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
BNPパリバ証券 8( 8)
ソシエテジェネラル証券 6( 6)
ABNクリアリン証券 3( 3)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 14( 14)
楽天証券 8( 8)
BNPパリバ証券 8( 8)
インタラクティブ証券 6( 6)
松井証券 5( 5)
ソシエテジェネラル証券 3( 3)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 6( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 6( 6)
三菱UFJeスマート 4( 4)
BNPパリバ証券 3( 3)
SBI証券 4( 2)
岩井コスモ証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
楽天証券 1( 1)
松井証券 1( 1)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 171( 171)
楽天証券 60( 60)
SBI証券 133( 39)
岩井コスモ証券 22( 22)
三菱UFJeスマート 20( 20)
モルガンMUFG証券 20( 20)
BNPパリバ証券 117( 17)
松井証券 14( 14)
ソシエテジェネラル証券 112( 12)
バークレイズ証券 10( 10)
マネックス証券 3( 3)
安藤証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
東海東京証券 1( 1)
日産証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
山和証券 1( 1)
JPモルガン証券 400( 0)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 3( 3)
楽天証券 2( 2)
BNPパリバ証券 2( 2)
松井証券 2( 2)
ソシエテジェネラル証券 1( 1)
◯5万250円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 28( 28)
BNPパリバ証券 11( 11)
マネックス証券 7( 7)
SBI証券 10( 6)
楽天証券 6( 6)
岩井コスモ証券 3( 3)
ソシエテジェネラル証券 2( 2)
松井証券 1( 1)