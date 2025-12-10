「日経225オプション」12月限プット手口情報（10日日中）
日本取引所が公表したオプション手口情報によると、10日の日中取引における日経225プットオプション（期近2025年12月限・SQ 12月8日）の売買動向は以下の通り。
◯4万9625円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 17( 17)
モルガンMUFG証券 6( 6)
ソシエテジェネラル証券 4( 4)
楽天証券 4( 4)
フィリップ証券 4( 4)
三菱UFJeスマート 2( 2)
SBI証券 1( 1)
岩井コスモ証券 1( 1)
BNPパリバ証券 1( 1)
◯4万9750円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 132( 132)
UBS証券 50( 50)
ソシエテジェネラル証券 46( 46)
BNPパリバ証券 19( 19)
SBI証券 38( 18)
楽天証券 18( 18)
松井証券 10( 10)
三菱UFJeスマート 8( 8)
フィリップ証券 6( 6)
岩井コスモ証券 1( 1)
シティグループ証券 1( 1)
立花証券 1( 1)
マネックス証券 1( 1)
インタラクティブ証券 1( 1)
◯4万9875円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 407( 207)
UBS証券 1257( 95)
野村証券 80( 80)
バークレイズ証券 61( 61)
ソシエテジェネラル証券 44( 44)
BNPパリバ証券 11( 11)
フィリップ証券 8( 8)
三菱UFJeスマート 4( 4)
松井証券 4( 4)
◯5万円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 1152( 777)
ソシエテジェネラル証券 267( 267)
楽天証券 185( 185)
SBI証券 446( 152)
UBS証券 328( 128)
三菱UFJeスマート 118( 118)
フィリップ証券 92( 92)
松井証券 54( 54)
JPモルガン証券 45( 45)
BNPパリバ証券 192( 42)
ビーオブエー証券 30( 30)
バークレイズ証券 27( 27)
モルガンMUFG証券 22( 22)
三菱UFJ証券 18( 18)
広田証券 11( 11)
安藤証券 8( 8)
マネックス証券 6( 6)
岩井コスモ証券 5( 5)
インタラクティブ証券 3( 3)
岡三証券 1( 1)
シティグループ証券 26( 1)
◯5万125円プット
取引高(立会内)
ABNクリアリン証券 198( 42)
ソシエテジェネラル証券 12( 12)
